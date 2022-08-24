1400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfına eğitim materyali götürecek tırlar yola çıktı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi okulların temizliği için 5 Eylül'de 60 bin kişinin görev yapacağını bildirdi.
Özer, Elmadağ-Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katıldı.
Programda konuşan Bakan Özer, Bakanlık tarihinde ilk kez bu yıl temel eğitimdeki kademelere ilişkin okullara bütçe ödeneği ayrıldığını ve eğitimde fırsat eşitliği için yardımcı kaynak çalışmasının yapıldığını belirtti.
Özer, bugün itibarıyla 136 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ulaştırıldığını ve sadece 12'inci sınıflara 20 farklı kaynak basıldığını bildirerek, "Okullarımızdaki en büyük sıkıntı temizlik elemanlarıyla ilgili. İlk kez 5 Eylül'de okullar açılmadan önce 60 bin vatandaşımız okulların temizliğine yardım etmek için okullarımızda hazır bulunacak." diye konuştu.
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