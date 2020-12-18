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12 üniversiteye rektör atanacak

Rektör adayları, başvurularını 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına yapabilecek.

12 üniversiteye rektör atanacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 12 üniversiteye rektör atanacağı bildirildi.

YÖK'ün internet sitesinde, 12 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.

Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, İzmir Demokrasi, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli, Kilis 7 Aralık ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Başvurular bizzat veya posta ile yapılabileceği gibi "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla da gerçekleştirilebilecek.

Adaylar başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde bulunan, "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge gibi dokümanları da hazır bulunduracak.

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