1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyle e-devlette başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.