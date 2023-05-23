1-İhaleye teklif verecek istekliler İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarına dair firma veya bayi veya ana bayi veya tedarikçi koduna sahip olduğunu gösterir bilgileri Yeterlilik Bilgi Tablosunda veya birim fiyat teklif cetvelinde sundukları beyanları idarenin üst yazı ile talebi üzerine ihaleden sonra*Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında* asıl evrakları idareye gönderecektir..

2-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait satış merkezi yetki belgesini Yeterlilik Bilgi Tablosunda sundukları beyanları idarenin üst yazı ile talebi üzerine ihaleden sonra*Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında* asıl evrakları idareye gönderecektir.

3-Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmalar kapsam dışı beyanlarını Yeterlilik Bilgi Tablosunda* gösterdikleri beyanları idarenin üst yazı ile talebi üzerine ihaleden sonra*Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında* asıl evrakları idareye gönderecektir.