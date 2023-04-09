6 Şubat sabahından itibaren tüm mesailerini depremin yaralarını sarmaya vakfettiklerini vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak, ilk etapta Ticaret Bakanlığımızdan 6 milyon liralık bir kaynağımızı ayni yardım olarak kullanmak için izin aldık. İlk andan itibaren bugüne kadar deprem için çalışmadığımız bir dakika bile yok. Ülkemizin ilerlemesi için, çok seslilik için, demokrasi için taşın altına elini koyan kadınlarımıza ihtiyacımız var. Biz EİB olarak Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Çünkü ana misyonumuz sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak.” diye konuştu.

EİB, GAİB ve EGİKAD güçlerini birleştiriyor

Başkan Eskinazi, “Afet bölgesindeki 11 ilimizde yurtdışına mikro ihracat yapan, kurumsallaşmış, coğrafi işaretli ürünler üzerinde çalışan, sürdürülebilir ve katma değerli üretim yapan, uluslararası organik sertifikalara sahip, e-ticaret ve e-ihracat ile uğraşan yataya yayılan yüzlerce kadın girişimciye ulaşan kolektif yapılanmalar mevcut. Biz dahada güçlenip süreci yönetmek istiyoruz. Bu yüzden Türkiye’ye rol model olan EİB Export-Up Mentörlük Programımızın yeni dönemini Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) işbirliğiyle ticari faaliyetleri sekteye uğrayan 11 ildeki 11 kadın girişimcimize yönelik kurgulayacağız.” dedi.

Export-Up Mentörlük Projesinin ilk döneminde tekstil sektörünün kadın temsilcilerinden Gözde Destek'e 6 ay boyunca mentörlük yaptığını anlatan Eskinazi, “Faydalanıcımız daha önce Türkiye’de üretilmemiş olan akıllı tekstil ürün grubunun üretimini Ar-Ge çalışmaları sonucunda iki yıldır gerçekleştiriyordu. Mentörlüğüm süresince firmasının numune örneklerini görüşmeler aşamasında inceleyerek ürün gelişim sürecine katkı sağladım. Faydalanıcımızın akıllı tekstil konusunda çalışmalarına ek olarak önümüzdeki süreçte ABD’de isim tescili için başvurularının onaylanması neticesinde ABD pazarında da etkin bir rol alacak.” diye konuştu.

Export-Up Mentörlük Programımız üç senedir başarı hikayeleri yazıyor

Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2019’da Türkiye’de İhracatçı Birlikleri arasında ilk kez dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact’a imza attıklarını hatırlatan Başkan Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı:

“Global Compact’a üye olan ilk ihracatçı birliği olarak 2022 yılında da Global Compact ve UN Women ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri WEPs imzacısı olduğumuzu duyurduk. Yaklaşık 5 yıldır Global Compact’ın öncelikli prensiplerinden biri olan; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın işgücünün güçlendirilmesiyle ilgili birçok süreci yönetiyoruz. Bu sürecin en önemlilerinden biri; Türkiye’de kadın ve genç girişimcilere yönelik ilk ihracat odaklı mentörlük programı Export-Up Mentörlük Programımız üç senedir başarı hikayeleri yazıyor. Hem Türkiye’de kadın işgücü temsili en yüksek kurumlardan biri hem de Yönetim Kurullarında da kadın temsili en yüksek kurumlardan biriyiz. Bütün Yönetim Kurulu üyelerimiz kadın haklarıyla ilgili STK’larda aktif görev alıyor.”

Kadın Dayanışmasının En Güzel Örneği

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Export-Up Mentörlük Projesi ile girişimci depremzede kadınlara sunmuş olduğu desteği takdir eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Ege İhracatçı Birlikleri, depremin ilk gününden bu yana destekleriyle bizlere güç ve umut verdi. Özellikle bölgemizde faaliyet gösteren girişimci kadınlar için kadın dayanışmasının en güzel örneğini sergilerken ekstra bir çaba gösterdiler. Bölgede depremden dolayı maddi-manevi hasar gören kadın işletmecilere destek olmak adına Export-Up Mentörlük projesi kapsamında çalışmak için harekete geçildi. Proje ile bugüne kadar birçok başarılı işe imza atıldığına ve faydalı olduğuna tanık olduk. Aynı pozitif etkileri depremden dolayı zor günler geçiren girişimci kadınlar için de görmeyi umut ediyoruz. Bölge ile ilgili gelişmelere kayıtsız kalmayan, bu anlamlı dayanışma projesiyle bölgemizdeki girişimci kadınlara yalnız olmadıklarını hissettiren Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi’ye ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına şükranlarımı sunuyor, Export-Up Mentörlük projesinin deprem bölgesindeki kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Son başvuru tarihi 14 Nisan

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, “İlk dönem 6 ay boyunca mentörlük yaptığım faydalanıcımız Betül Buzludağ Aydemir, kurumsal hayattan ayrılarak tekstil ve promosyon ürünleri üzerine olan girişimini 2015 yılında filizlendirmeye başlamıştı. Export-Up sayesinde şu anda Türkiye’deki birçok ulusal ve uluslararası firmanın ürünlerini üretmeye, bu firmaların uluslararası iştiraklerinden de siparişler almaya başladı. Export-Up Programımızın yeni fazında İzmir iş dünyasının temsilcileri, deprem bölgesindeki 11 kadın girişimcimize eğitim, danışmanlık ve deneyim paylaşımlarıyla tekrardan ihracata dönmeleri amacıyla mentörlük hizmeti sunacak. Faydalanıcı-mentör eşleşmeleri kadın girişimcilerimizin faaliyet alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşecek. 14 Nisan 2023 tarihinde başvuru sürecimizi tamamlayacağız.” dedi.

Biz kadınların güçlendiği bir çağ istiyoruz

Seyfeli, “Türkiye, 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ülkenin önemli üretim ve ihracat üssü konumundaki deprem bölgesindeki illerimiz 2022 yılında ihracatlarını yüzde 4’lük artışla 19,6 milyar dolardan 20,5 milyar dolara çıkardı. Deprem sonrasında ise 11 ilin ihracatı Şubat ayında yüzde 42’lik düşüşle 1 milyar 707 milyon dolardan 985 milyon dolara, Mart ayında ise yüzde 20’lik düşüşle 1 milyar 997 milyon dolardan 1 milyar 590 milyon dolara geriledi. Deprem bölgesindeki kadınlarımız 6 Şubat'tan bu yana hem en ön safta sahada gece gündüz demeden görev alıyor hem de binbir zorluk içinde ticari faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyor. Biz kadınların güçlendiği bir çağ istiyoruz.” diye konuştu.

EGİKAD’dan kadınlara yönelik iki tane Uluslararası Avrupa Birliği projesi

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Şahika Aşkıner, “EGİKAD olarak kadınlara yönelik iki tane Uluslararası Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Birincisi İzmir Valiliği’nin koordinatörü olduğu EGİKAD’ın İzmir Ekonomi Üniversitesi ile ortak yürüttüğü yaratıcı kadınları iş hayatına sokmak için uluslararası 'Mira-İş Dünyasında Yaratıcı Kadınlar (Creative Women in Labor Market) projemiz, Portekiz, İngiltere ve Romanya’dan ortaklarımızla iki senedir devam ediyor. Mira Projemizde birçok pilot eğitim düzenledik. Hem İngiltere, Portekiz ve Romanya’dan gelen girişimcilere hem de projeye Türkiye’den katılan bütün girişimcilere İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde eğitimler verdik. Diğer projemiz de EGİKAD’ın koordinatörü olduğu evdeki kadınların dijitalleşmeyi daha fazla öğrenmeleri ve dijital beceriler edinmeleri için yürüttüğümüz DAS (Digital Age Skills) Projemiz Litvanya, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya’dan ortaklarımızla başarıyla devam ediyor.” dedi.

Aşkıner, “Egeli kadınlar olarak her sene daha fazla kadın girişimciye ulaşmaktan, destek olduğumuz kadın girişimcilerimizin sayısını artırmaktan gurur duyuyoruz. EGİKAD üyelerimiz içinde hazırgiyim ağırlıklı olmak üzere yılların deneyimine sahip ihracatçı kadın üyelerimiz var. Hem İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı olarak hem de EİB’te Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi de dahil olmak üzere birçok alanda uzun yıllardır görev yürüten 30 senelik ihracat geçmişi olan bir iş insanı olarak EGİKAD’ın Başkanlığına seçildiğim ilk günden beri ihracata başlamak isteyen kadın girişimcilerimizi ihracata başlatmak, yurtdışındaki kontaklarını geliştirmek, onları farklı ülkelerden iş kadın dernekleriyle tanıştırmak ve B2B’ler yapmalarını sağlamaya yönelik bir proje planlıyordum. Bütün tecrübemi ve iletişim ağımı EİB Export-Up Mentörlük projemize yansıtmak, deprem bölgesindeki kadın girişimcilerimiz için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım.” diye konuştu.

Ülke ihracatına yüzde 9’luk katkı

Türkiye’nin ihracatından yüzde 9’luk pay alan depremin büyük yıkıma yol açtığı 11 ilin ihracatı sektörler bazında irdelendiğinde, 3 milyar 490 milyon dolarlık ihracatla hububat bakliyat yağlı tohumlar zirvede yer alıyor.

2021’de 3 milyar 363 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırarak ihracat şampiyonu olan tekstil sektörü 2022 yılındaki 3 milyar 325 milyon dolarlık performansıyla ihracatla zirve ortağı sektör konumunda oldu.

Bu iki sektörü 2 milyar 792 milyon dolarlık ihracatla çelik sektörü izledi. Kimya sektörü 2 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken, halı sektörü de 1 milyar 910 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri de 1 milyar 107 milyon dolarla 1 milyar dolar barajını geçen sektörler arasında yer aldı. Mobilya sektörü 926 milyon dolarlık ihracatla bu sektörleri takip etti.

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