Yaklaşık 10 yıla yakın süredir Türkiye’deki hayranlarından uzak kalan I MUSICI bu özleme 6 Nisan 2023 tarihinde CSO Ada Ankara’da verecekleri ilk Ankara konseri ile sonlandırıyor…

1955’te Antonio Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ eserinin ilk stereo kaydını yapan ve günümüze kadar bu eserin 10 milyondan fazla kopyasını satma rekoruna sahip ikonik oda müziği topluluğu “I MUSICI”, son 70 yıldır klasik müzik tarihinde ilklerle ve başarılarla dolu çarpıcı geçmişleriyle klasik müziğin zirvesinde yer almakta. Klasik müziğin efsanesi “I MUSICI” 70. yıldönümü etkinlikleri kapsamında çıktıkları turnede ilk defa CSO Ada Ankara’nın muhteşem "Ana Salon"unda Ankaralı klasik müzikseverlerle unutulmayacak bir konserde buluşacak.

Prömiyer niteliğini taşıyacak bu konserde I MUSICI, ilk 70 yıl önce seslendirdikleri "Vivaldi’nin 4 Mevsimi”nin yeni düzenlemesi olan 2022 yılında ünlü müzik şirketi Decca etiketiyle çıkan “ Vivaldi & Verdi - Le Quattrro Stagioni ” albümünden Vivaldi ve Verdi dört mevsim üzerine yazdıkları ikonik çalışmalarının yepyeni versiyonlarını Ankaralı klasik müzikseverler için seslendirecek.

Yakın geçmişe kadar Antonio Vivaldi’nin eşsiz eseri ‘Dört Mevsim’nin, I MUSICI kaydedene kadar, çok uzun yıllar unutulmuş olduğunu biliyor muydunuz?

Vivaldi hayatı boyunca muazzam bir popülerlik kazanmasına rağmen, 1741'de ölümünden sonra, 4 Mevsim ve Vivaldi'nin eşsiz müziği yakın bir geçmişte bir kütüphane arşivinde tekrar keşfedilene kadar maalesef unutulmuş…

Bu eser 1955'te I MUSICI’nin bu eserin ilk stereo kaydını yapmak için stüdyoya girdiği zamanda bile hala "4 Mevsim" dünya genelinde neredeyse hiç bilinmiyordu. 1951'de şefsiz bir oda orkestrası olarak kurulan I MUSICI başta Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’i olmak üzere neredeyse tüm İtalyan barok müziği eserlerinin ilk icra ve kayıtlarını yaparak tüm dünya çapında benzersiz bir üne sahip olmuştur.

Ankaralı klasik müzikseverler, Vivaldi'nin dünyada en çok seslendirilen bu eşsiz başyapıtını tüm dünyaya tanıtan ve en iyi Vivaldi icracısı olarak gösterilen, I MUSICI’den 6 Nisan 2023 Perşembe günü CSO Ada Ankara’nın benzersiz salonunda canlı dinleme ayrıcalığına sahip olacaklar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ