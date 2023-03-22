Tony Ödülleri’nde En İyi Tiyatro Oyunu seçilen “Küheylan”, Barış Erdenk’in rejisiyle sahnelenen “Küheylan”ın galasına Funda Eryiğit, Hakan Meriçliler, Mabel Matiz, Merve Dizdar, Dilaver Kıvrak ve eşi, Yiğit Koçak, Gizem Erman Soysaldı, Zeynep Tuğçe Bayat, İrem Yüksel gibi isimler katıldı. Başrolleri Kerem Alışık (Martin Dysart), Emir Özden (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Dilara Ük (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) paylaştığı oyun dakikalarca ayakta alkışlandı… Oyun sonunda konuşan Kerem Alışık, tüm ekip adına duygularını şöyle dile getirdi; “Bu zor günlerde salonumuzu dolduran kıymetli izleyicilerimiz bugün kalbimize öbek öbek güller bıraktılar... Varolsunlar” dedi… Biletix ve Passo tarafından biletleri satışta olan oyun 28 Mart, 4-13-18 Nisan’da Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek. “Amadeus”un yazarı Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük tiyatrolar tarafından sahnelenen ve sinema uyarlaması yapılan oyun, HDI Sigorta’nın katkılarıyla, Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek.
KÜHEYLAN KÜNYE:
OYUNCU KADROSU:
KEREM ALIŞIK : MARTIN DYSART
EMİR ÖZDEN : ALAN STRANG
HATİCE ASLAN: DORA STRANG
DEVRİM NAS : FRANK STRANG
AÇELYA DEVRİM YILHAN: HESTHER SALOMON
GİZEM KATMER : JILL MASON
DİLARA ÜK : HEMŞİRE
BERTAN DİRİKOLU : DALTON
SERCAN BATIK : GENÇ BİR ATLI
OĞUZHAN KESKİN : MAYA
YAPIMCILAR : ÇOLPAN İLHAN & SADRİ ALIŞIK TİYATROSU VE PIU ENTERTAINMENT
YAZAN : PETER SHAFFER
ÇEVİREN : SEVGİ SANLI
YÖNETEN : BARIŞ ERDENK
DEKOR TASARIM : MERVE YÖRÜK
IŞIK TASARIM : CEM YILMAZER
MÜZİK : GÜRKAN ÇAKICI
KOSTÜM TASARIM : GÜL SAĞER
HAREKET DÜZENİ : SİBEL ERDENK
DRAMATURG : IRMAK BAHÇECİ
FOTOĞRAFLAR : LEVENT ÖZDEMİR
ASİSTANLAR : BÜŞRA TEZCAN – ARAL ÇOLAK
Psikiyatrist Dr. Dysart arkadaşı olan yargıcın ricası üzerine 17 yaşındaki Alan’ın tedavisini istemese de üzerine alır. Alan, hafta sonları çalıştığı yerde demir bir çubukla sekiz atın gözünü kör etmiştir. Anne babasına göre atlara çocukluğundan beri hayran olan Alan’ın yaptığı akıl almaz bir vahşettir. Hastaneye yatırılan Alan’ın vakası Dysart’ın kariyerinde de hayatında da bir dönüm noktası olacaktır. Dysart, Alan’ı bu vahşi eylemi yapmaya iten sebepleri bir dedektif gibi açığa çıkartırken istemese de mesleğinin faydasını ve zararlarını sorgulamaya başlar. Tedavi ilerledikçe Dysart’ın mesleğinin değil bizzat hayatının temelleri de sarsılmaya başlar. Alan’la her konuştuğunda kendinden ve zihnindeki sorulardan kaçmakta zorlandığını fark eden Dr. Dysart, normal olan ve olmayan, siyasi ve dini baskı gibi kavramların tümünü yeniden düşünmek zorunda kalacaktır. Doktorun kendine sorduğu en önemli soru ise oldukça can alıcıdır: Kendisinin hiç sahip olmadığı bir tutkuya sahip olan bu genci iyileştirirse Alan hala Alan olabilecek midir? Yoksa tutku duyamayan biri, boş bir kabuktan mı ibarettir?