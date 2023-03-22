Tony Ödülleri’nde En İyi Tiyatro Oyunu seçilen “Küheylan”, Barış Erdenk’in rejisiyle sahnelenen “Küheylan”ın galasına Funda Eryiğit, Hakan Meriçliler, Mabel Matiz, Merve Dizdar, Dilaver Kıvrak ve eşi, Yiğit Koçak, Gizem Erman Soysaldı, Zeynep Tuğçe Bayat, İrem Yüksel gibi isimler katıldı. Başrolleri Kerem Alışık (Martin Dysart), Emir Özden (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Dilara Ük (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) paylaştığı oyun dakikalarca ayakta alkışlandı… Oyun sonunda konuşan Kerem Alışık, tüm ekip adına duygularını şöyle dile getirdi; “Bu zor günlerde salonumuzu dolduran kıymetli izleyicilerimiz bugün kalbimize öbek öbek güller bıraktılar... Varolsunlar” dedi… Biletix ve Passo tarafından biletleri satışta olan oyun 28 Mart, 4-13-18 Nisan’da Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek. “Amadeus”un yazarı Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük tiyatrolar tarafından sahnelenen ve sinema uyarlaması yapılan oyun, HDI Sigorta’nın katkılarıyla, Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek.

KÜHEYLAN KÜNYE:

OYUNCU KADROSU:

KEREM ALIŞIK : MARTIN DYSART

EMİR ÖZDEN : ALAN STRANG

HATİCE ASLAN: DORA STRANG

DEVRİM NAS : FRANK STRANG

AÇELYA DEVRİM YILHAN: HESTHER SALOMON

GİZEM KATMER : JILL MASON

DİLARA ÜK : HEMŞİRE

BERTAN DİRİKOLU : DALTON

SERCAN BATIK : GENÇ BİR ATLI

OĞUZHAN KESKİN : MAYA

YAPIMCILAR : ÇOLPAN İLHAN & SADRİ ALIŞIK TİYATROSU VE PIU ENTERTAINMENT

YAZAN : PETER SHAFFER

ÇEVİREN : SEVGİ SANLI

YÖNETEN : BARIŞ ERDENK

DEKOR TASARIM : MERVE YÖRÜK

IŞIK TASARIM : CEM YILMAZER

MÜZİK : GÜRKAN ÇAKICI

KOSTÜM TASARIM : GÜL SAĞER

HAREKET DÜZENİ : SİBEL ERDENK

DRAMATURG : IRMAK BAHÇECİ

FOTOĞRAFLAR : LEVENT ÖZDEMİR

ASİSTANLAR : BÜŞRA TEZCAN – ARAL ÇOLAK

KÜHEYLAN KONU:

Psikiyatrist Dr. Dysart arkadaşı olan yargıcın ricası üzerine 17 yaşındaki Alan’ın tedavisini istemese de üzerine alır. Alan, hafta sonları çalıştığı yerde demir bir çubukla sekiz atın gözünü kör etmiştir. Anne babasına göre atlara çocukluğundan beri hayran olan Alan’ın yaptığı akıl almaz bir vahşettir. Hastaneye yatırılan Alan’ın vakası Dysart’ın kariyerinde de hayatında da bir dönüm noktası olacaktır. Dysart, Alan’ı bu vahşi eylemi yapmaya iten sebepleri bir dedektif gibi açığa çıkartırken istemese de mesleğinin faydasını ve zararlarını sorgulamaya başlar. Tedavi ilerledikçe Dysart’ın mesleğinin değil bizzat hayatının temelleri de sarsılmaya başlar. Alan’la her konuştuğunda kendinden ve zihnindeki sorulardan kaçmakta zorlandığını fark eden Dr. Dysart, normal olan ve olmayan, siyasi ve dini baskı gibi kavramların tümünü yeniden düşünmek zorunda kalacaktır. Doktorun kendine sorduğu en önemli soru ise oldukça can alıcıdır: Kendisinin hiç sahip olmadığı bir tutkuya sahip olan bu genci iyileştirirse Alan hala Alan olabilecek midir? Yoksa tutku duyamayan biri, boş bir kabuktan mı ibarettir?