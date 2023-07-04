TV8 ekranlarında yayınlanan günlük dizi "Canım Annem" için final kararı alındı. Dizi, 350. bölüm ile ekrana veda edecek. Sezon finali yapacağı ileri sürülen dizi, izleyicilerine veda etmek için final bölümüyle ekranlarda olacak.

Önümüzdeki hafta final bölümüyle ekranlara veda edecek

Başrollerini Selin Sezgin, Erol Gedik, Özlem Savaş, Gece Demirel ve Birhan Tut'un paylaştığı dizi, yönetmenliğini Ece Tahtalıoğlu Pertez ve Tuğçe Küçükkalıpçı'nın üstlendiği bir projedir. Dizinin yapımcılığını ise Inci Gülen ve Stellar Yapım üstlenmektedir.

Canım Annem Dizisi

"Canım Annem" dizisi, duygusal ve sıcak bir hikayeyi izleyicilere aktaran bir televizyon dizisidir. Dizi, aile ilişkileri, sevgi, fedakarlık ve hayatın zorlukları üzerine odaklanmaktadır. Başrollerinde Selin Sezgin, Erol Gedik, Özlem Savaş, Gece Demirel ve Birhan Tut gibi başarılı oyuncular yer almaktadır. Yönetmenlik görevini Ece Tahtalıoğlu Pertez ve Tuğçe Küçükkalıpçı üstlenmiştir. "Canım Annem" dizisinin yapımcılığını ise Inci Gülen ve Stellar Yapım yapmaktadır. Dizi, izleyicilere duygusal anlar yaşatan bir hikaye sunmaktadır.