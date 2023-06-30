Rekabet dolu ayların ardından eFootball™ Championship Pro bir kez daha sona erdi ve Manchester United 2023 şampiyonluğunu göğüsledi. Bu yıl, turnuva offline formatına geri döndü ve sekiz kulübümüz, yüz yüze mücadele etmek için Barselona, İspanya'ya uçtu. Yarışma üç yıl aradan sonra ilk kez offline olarak gerçekleştirildi.

Sonuçlar

Yedi hafta süren lig ardından bir Grup Aşaması tablosu ortaya çıktı ve bu da en iyi 6 takımı gözler önüne serdi. Bu takımlar, bir sonraki aşama olan Eleme Aşaması'na geçti.

İlk ve ikinci sıraya oturan FC Barcelona ve Manchester United, direkt yarı finallere katıldılar. Kimle karşılaşacaklarına karar vermek içinse iki çeyrek final maçı oynandı:

FC Bayern München (4. sıra) v AS Roma (5.sıra)

Arsenal FC (3. Sıra) v AC Milan (6 sıra)

FC Bayern Münih (2-0) ve AC Milan (2-0) maçlarını kazanarak yarı finalleri aşağıdaki şekilde belirlemiş oldu:

FC Barcelona v FC Bayern Münich

Manchester United v AC Milan

İki çekişmeli karşılaşmada, Manchester United (2-1) Finale yükseldi, FC Bayern Münih ise FC Barcelona'yı 2-1 yenerek Finale çıkmaya hak kazandı.

Finalde, eski MVP ve 2022 şampiyonu Nekza, FCB_Mestre'yi 0-2'lik skorla mağlup etti. FCB_Jose ve Kilzyou çekişmesi ise golsüz beraberlikle sonuçlanarak penaltı atışlarına ilerledi. Penaltı atışlarını 2-4 kazanan isim Kilzyou oldu. Sonuç olarak best-of-three formatının sonucu olan 0-2'lik skorla, Manchester United eFootball™ Championship Pro kupasını kaldırdı.

Eleme Aşaması, tüm dünyadan eFootball™ hayranlarını bir araya getirdi ve resmi YouTube kanalında gerçekleşen canlı yayın toplamda 2.6 milyon izleyiciye ulaştı!

Lotfi, Manchester United’ın kaptanı şöyle konuştu: “Öncelikle, bu zaferimizi kulübe adıyoruz. Aynı zamanda bu başarıyı menajerimiz Scott ve bizi destekleyen kulüpteki herkese de ithaf ediyoruz. 3. Maç Günü'nden sonra ligin 7. sırasında olduğumuzda bile böyle bir desteği hiç görmemiştim. Onlar bize kritik anlarda büyük yardım ettiler, dolayısıyla onlar olmadan bu şampiyonluğu kazanmak imkansız olurdu. Bu sadece bir yetenek meselesi değil; bize birçok konuda zihinsel olarak gelişmemiz için büyük katkıda bulundular.”

Manchester United’ın menejeri Scott Martin, 2023 eFootball şampiyonluğu için duygularını şöyle dile getirdi: “Tabii ki, özellikle çocuklar adına çok mutluyum. Tüm yıl boyunca çok çalıştılar, kulübümüz için harika elçiler oldular ve inanılmaz bir performans sergilediler. Sezon ortasında engellerle karşılaşmalarına rağmen, tekrar toparlandılar, muhteşem bir zihinsel güç gösterdiler. Özellikle son birkaç maç gününde yenilmemek için direndiler. Ben ve kulüp onlarla son derece gurur duyuyoruz.”

eFootball™ Championship Open World Finalleri yaklaşıyor

eFootball™ Championship Pro'dan 10 oyuncu, önümüzdeki ay düzenlenecek olan eFootball™ Championship Open 2023 Dünya Finalleri'nde de yarışacak. Etkinlik, 22 ve 23 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri Ginza, Tokyo'da gerçekleşecek.

Turnuva, dünya genelinden en iyi eFootball™ oyuncularının PlayStation ve Mobil kategorilerinde yarışacağı bir platform sunacak. Hepsi bireysel unvanı olan eFootball™ Championship Open Kazananı olmak için mücadele edecekler!

About eFootball™ Championship Pro

eFootball™ Championship Pro, eFootball™ serisinin önde gelen espor yarışmasıdır. KONAMI'nin sekiz partner kulübünü bir araya getirerek birkaç hafta boyunca lig ve eleme formatlarının bir karışımını sunar.

2023 yılında, eFootball™ Championship Pro'da üç yıl aradan sonra offline yarışmaların geri dönüşüne tanık olduk ve tüm maçlar İspanya'nın Barcelona şehrinde yüz yüze gerçekleştirildi.