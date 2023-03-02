Aktif oyuncuların bu sezonki başarılarını yansıtan yeni kart teması "Show Time" bugün itibarıyla oyuna eklendi. Bu süre zarfında giriş yapan tüm kullanıcılar da ""Show Time" Neymar Jr!”ın sahibi olacak!

Ayrıca, oyuna her gün giriş yaparak oyun içinde yeni futbolcular edinmek için gerekli olan eFootball™ jetonları kazanabilirsiniz (280 adede kadar). Önümüzdeki 28 gün boyunca (2 Mart – 30 Mart 2023) günde 10 eFootball™ jetonu sizleri bekliyor.

Kazandığınız bu ödüllerle daha sonra oyun içindeki çeşitli etkinliklere katılabilir ve futbolcularınızı kendi "Rüya Takımlarınızı" güçlendirmek için eğiterek ödüllerden yararlanmanız mümkün.

Özel Neymar Jr veya Lionel Messi ile gol atın ve ödüller kazanın!

Kullanıcılar belirli etkinlik dönemlerinde Neymar Jr veya Lionel Messi kullanarak gol atarsa, eFootball™ jetonları, Oyun Puanları ve 10.000 Exp kazanabilirler.

Neymar Jr: 2 – 16 Mart (Daha sonra belirlenecek)

Lionel Messi: 16 – 30 Mart (Daha sonra belirlenecek)

Sınırlı süreli indirimli coin satışı

eFootball™ coin indirimleri şimdi sizlerle! Kullanıcılar, "Rüya Takımlarını" oluşturmaya yardımcı olacak eFootball™ coinlerini indirimli fiyatlarıyla satın alabilir.

"Show Time"da sergilenen özel beceriler!

2 Mart'tan 9 Mart'a kadar, "Show Time" kart teması "Olağanüstü Bitiş" (Phenomenal Finishing) olacak. Bu, oyuncuların manevra yapmak için kötü bir konumda olsalar dahi güçlü ve isabetli atış yapmalarını sağlıyor.

"Fortress" (“Kale), "Momentum Dribling" (“Hızlı Top Sürme”) ve "Game-changing Pass " (“Oyunun Kaderini Değiştiren Pas”) gibi yeni beceriler gelecekte Show Time'da mevcut olacak.

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