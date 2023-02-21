Efi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrası için de, global çapta sektörüne yön vererek, yapmış olduğu yeniliklerle son kullanıcının işini kolaylaştırarak, maliyetlerini kontrol altında tutmaya değer katacaktır.

Efi’nin tüm sektörlere hitap ettiğini anlatarak sözlerine başlayan Lidya Grup Geniş Format ve Bayiler Müdürü Mehmet Döner, şunları söyledi:

“Dijital baskı pazarına renk yönetim sistemi üretmek amacıyla 1981 yılında çalışmalarına başlayan Efi, 1991 yılında dünyanın en iyi renk yönetim sistemi olan Fiery’i dünyaya hediye eden bir yazılım firmasıdır. Yazılım alanında güç kazanıp bu alanda liderliğini ortaya koyduktan sonra Efi, endüstriyel baskı makinesi üretmek ve dünyaya pazarlamak amacıyla 2003 yılında Vutek markasını bünyesine katmıştır. Böylece, dijital baskı alanında yazılım firması olmasının yanı sıra, ekipman üreticisi olarak da dünya pazarlarındaki yerini alarak Vutek markasını endüstriyel baskı alanında dünya liderliğine taşımıştır. Bununla birlikte, kuruluşundan günümüze kadar dijital baskı sektörüne yatırımlarına aralıksız devam ederek, bünyesine etiket baskı makinesi Jetrion, seramik baskı markası Cretaprint, tekstil baskı makine markası Reggiani ve R2R baskı makinesi üreten Matan firmalarını katmıştır ve endüstriyel alanda hemen hemen tüm sektörlere hitap edebilir hale gelmiştir. Bu markaların tümü, kendi alanlarında dünya lideridir. Bugüne kadar dünya pazarında Efi’nin bu teknolojisi ağırlıklı olarak reklam pazarında kullanılmaktaydı. Ancak son yıllarda üretimin kişiselleştirilmesi ile birlikte, üretim yapan hemen her fabrikanın bir baskı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Şu anda bu teknoloji, tekstil sektöründen ahşap sektörüne, cam sektöründen inşaat sektörüne kadar hemen hemen her alanda hizmet vermektedir.” dedi.

Sorunsuz kaliteli üretim yapmanın rahatlığı yaşanıyor

Efi makinesine sahip olmanın, sorunsuz kaliteli üretim yapma rahatlığına sahip olmak anlamına geldiğini kaydeden Mehmet Döner, şunları anlattı:

“Efi’ye sahip olmak, özellikle reklam sektörü için işin büyütülebileceği en son noktadır. Efi makineyi satın alana kadar geçen mücadele dolu sürenin karşılığının alınması ve hayallerin gerçekleştiği andır. Efi markasına sahip olan endüstriyel üreticiler için ise, ürettiği malzemeye katma değer sağlayıp asli işlerini yaparken, baskı işini Efi makineye bırakmanın ve sorunsuz kaliteli üretim yapmanın rahatlığını yaşayacaklardır. Efi üretmiş olduğu yazılımın çalışabileceği üniteyi, yazılım ile birlikte komplike bir şekilde çalışabilmesi için üreten ilk firmadır ve bu yetkinlik dünyadaki tüm müşterilerine üretim esnasında verimliliği ve stabilizasyonu sağlamak adına büyük faydalar sağlamaktadır. Birçok global dijital baskı makinesi üreticisi, üretmiş oldukları birçok üründe ve özellikle de endüstriyel ürünlerinde, Efi’nin Fiery server’lerini tercih etmektedir. Bu da Efi’nin, dijital baskı pazarı için önemini ortaya koyan göstergelerden birisidir. Efi ürünlerine, dünya genelinde ilgi ve talep yüksektir. Tabi, dünyamız Covid vb nedenlerden dolayı son dönemlerde zorlu zamanlar geçirdi. Birçok sıkıntıyla birlikte ülke olarak, asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli iki depremden 10 il olarak etkilendik, yaşananlar hepimizi yasa boğdu ve derin izler bıraktı. Ancak her şeye rağmen, markanın ülkemiz pazarındaki konumunu genel olarak değerlendirirsek, geçtiğimiz yıl Efi markasının marka gücünü hissettiğimiz bir yıl oldu. Endüstriyel üretim alanında baskı makinesine ihtiyaç duyan işletmelerin tercihi Efi oldu. Geçtiğimiz yıldan bu yıla kalan ve devam eden tüm görüşmelerimizi bu yıl tamamlayarak, yenilerini eklemeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Lidya Grup iş ortaklığı ile gücünü ve etkinliğini korumaya devam ediyor

Türkiye pazarında, Efi ve Lidya Grup iş birliğinin 2015 yılında başladığını hatırlatan Mehmet Döner, konuşmasına şöyle devam etti:

“Lidya Grup olarak, Efi iş birliğinin ilk yılı olan 2016 yılında dünya genelinde en iyi iş ortağı ödülünü alarak büyük bir gurur yaşadık ve ilk günden itibaren Efi markasını başarıyla temsil ediyoruz. Ülkemizde Efi markalı hemen hemen tüm ürün gruplarının satış ve servis hizmetini veriyoruz. Vutek markası ile ülkemiz pazarında olan Efi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de liderliği kimseye bırakmıyor. Vutek özellikle reklam sektörünün efsane markası haline gelerek, hemen hemen tüm sektörlerdeki tüm işletmelerin sahip olmayı istediği bir marka olmuştur. Türkiye’de Lidya Grup iş ortaklığı ile Efi markası gücünü ve etkinliğini korumaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi