Türkiye’nin ilk ve tek Havacılık Eğitim Fuarı IFTE-2023’e katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu (MYO), fuarda açtığı stant ile yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayine yönelik yatırımları aralıksız sürerken; sivil havacılık sektörünün katıldığı etkinliklerde ise iş dünyasının temsilcileri, üniversiteler, kamu kurumları, sektör profesyonelleri ve havacılık dünyasının meraklıları bir araya geliyor.

Bunlardan birisi olan Türkiye’nin ilk ve tek Havacılık Eğitim Fuarı IFTE-2023’e katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu (MYO), burada açtığı stant ile yoğun ilgi gördü.

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde gerçekleştirilen fuarda; ziyaretçilere üniversite ve sivili havacılık eğitimi hakkında bilgi verdiklerini ifade eden Efes MYO Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Suat Yıldırım, pilot, kabin memuru, teknisyen ve yer hizmetleri personeli ihtiyacını gidermek isteyen havacılık şirketleriyle de görüştüklerini söyledi.

Her yıl binlerce ziyaretçinin bu tür organizasyonlara katıldığını kaydeden Yıldırım, “Sivil havacılık, günümüzün yükselen ve ilgi duyulan sektörlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Hem ekonomiye ve küreselleşmeye katkısı hem istihdam olanakları ile bu alan, ülkeler açısından da stratejik konumda yer alıyor. Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayindeki hedeflerini; sektörün gücünü ve kabiliyetini ise bu tür etkinliklerde daha iyi görme imkanı buluyoruz. Bu bağlamda ülkemizin yükseköğretimdeki politikalarını da yakından takip ediyoruz” diye konuştu. Sektöre olan ilgini arzı da artırdığını ifade eden Yıldırım, “Bu noktada araştırma üniversitesi olarak, bünyemizdeki ilgili bölüm ve programlarımız ile sürece katkı sağlamayı hedefliyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın talimatları doğrultusunda hem üniversitemizdeki akademik faaliyetleri hem de öğrenciler ile araştırmacılara sunduğumuz olanakları anlatıyoruz” dedi.

Fuara okulu ve programı temsilen Öğr. Gör. Ayberk Tutkun ile katıldıklarını kaydeden Yıldırım, “İki gün boyunca bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduk. Standımızı ziyaret eden Devlet Hava Meydan İşletmesi Eski Genel Müdürü Orhan Birdal, HEAŞ Eğitim Müdürü Vefa Arıkan, Pegasus Havayolları Temel Eğitim Müdürü Korhan Çelik, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş ve TASSA Havayolları Kabin Memurları Derneği üyeleri ile son derece verimli görüşmeler yaptık. Hedefimiz, gençlere sivil havacılık sektörünü sevdirmek ve birçok fırsat sunduğumuz mezunlarımız ile sektörde zirveye oynamak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesinde bulundu. İZMİR (İGFA)