A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında konuk olduğu Portekiz'i 3-2 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan mili takım, setin ortalarında farkı 3 sayıya (14-17) çıkardı. Karşılıklı sayıların alındığı sette Portekiz'e göre daha az hata yapan milliler, çekişmeli geçen ilk seti 25-23 önde bitirdi.

İkinci sete etkili başlayan Portekiz, iyi defans yaparak millilere kolay sayı imkanı tanımadı. Setin sonuna kadar iyi hücum eden Portekiz, ikinci seti 25-21 önde tamamladı.

Üçüncü sette her iki takımda karşılıklı sayılar alırken, setin ortalarında Portekiz, 2 sayı (17-15) öne geçti. 20'li sayılara gelindiğinde öne geçen (20-21) Milli Takım, avantajını korudu ve üçüncü seti 25-23 kazandı.

Dördünce sete Efe Bayram'ın etkili servisleriyle 5-0'lık seri yakalayarak başlayan Milli Takım, setin ortalarında farkı 7 sayıya (7-14) çıkardı. Toparlanan ve defanstaki etkinliğini artıran Portekiz, farkı kapatarak 16-16'da eşitliği yakaladı. Son ana kadar çekişmeli geçen dördüncü seti Portekiz, 25-22 önde bitirdi.

Karar setine iki takım da iyi başlarken, 7-7'ye kadar karşılıklı sayılar alındı. Setin sonlarına doğru 3 sayı (12-9) öne geçen Portekiz'e karşı iyi defans yapan ve hücumda etkinliğini artıran milli takım, 13-13'te eşitliği sağladı. Müsabakanın sonunda daha az hata yapan milliler, final setini 17-15, maçı da 3-2 kazandı.

Organizasyondaki ilk iki maçında da yenilgi yüzü görmeyen A Milliler, A Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Milliler, gruptaki üçüncü maçında, 4 Haziran Pazar günü Konya'da Romanya'yı konuk edecek.

Salon: Desportivo Municipal

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Raquel Portela (Portekiz)

Portekiz: Tavares, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin (Casas, Sousa, Andrade, Pereira)

Türkiye: Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Adis Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Efe Bayram)

Setler: 23-25, 25-21, 23-25, 25-22, 15-17

Süre: 147 dakika (30, 31, 32, 31, 23)

(AA)