Edremit il mi olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Devlet Bahçeli tarafından duyurulan Yeni Yüzyılda 100. il kapsamında aday olan ilçeler araştırılıyor..

EDREMİT İL OLACAK MI?

AK Partili kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelip takvim oluşturması durumunda çalışma yeniden gündeme getirilecek. Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor..

8 KRİTER VAR

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.

Mevcut şehirleşme,

ulaşım durumu,

hinterlant,

ekonomik çeşitliliği ve

eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.