Edirne’de Ne Yenir, Nerede Yenir? Edirne'nin Meşhur Yemekleri Edirne, tarihle iç içe bir yaşamın nabzının attığı bir kent. Sokaklarından geçerken, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentlerinden birinde olduğunuzu hissetmeniz kaçınılmaz. Ancak Edirne'nin tarihi dokusu kadar, mutfak kültürü de bir o kadar zengin ve çeşitli. Peki, Edirne'de hangi lezzetler meşhur? Bu eşsiz lezzetleri nerede tatmalı?



Edirne'de Nerede Kahvaltı Yapılır? İşte Yanıt: Tadım Kahvaltı Salonu

Kahvaltı, günün en önemli öğünüdür ve özellikle gezip tozarken, enerji dolu bir başlangıç yapmanın önemini herkes bilir. Peki Edirne’de nerede kahvaltı yapılır? İşte yanıtınız: Tadım Kahvaltı Salonu.

Tadım Kahvaltı Salonu, Edirne'nin en çok tercih edilen ve önerilen kahvaltı mekanlarından biri. Aslında bu salaş mekanı bir kahvaltı salonundan ziyade, bir menemenci olarak nitelendirebiliriz. Farklı lezzetler arayanları cezbedecek karışık, sucuklu ve mekanın imzasını taşıyan tereyağlı menemenlerinin üstüne tanımıyoruz. İşin içine sahanda kavurmalı, pastırmalı ve beyaz peynirli yumurtalar da girince, seçenekler oldukça çeşitleniyor.

Bu özgün lezzetlerin yanına taze sıkılmış nar veya portakal suyu ekleyebilir, hatta size nostalji yaşatacak ballı süt bile sipariş edebilirsiniz.

Tadım Kahvaltı Salonu, rahat atmosferi ve uygun fiyatlarıyla da müşterilerini memnun ediyor. Edirne gezinizin olmazsa olmazları arasına eklemelisiniz.

Adres: Sabuni, Yüksek Kahve Sok. Merkez, Edirne. Tadım Kahvaltı Salonu'nu ziyaret etmeyi unutmayın, lezzet dolu bir sabah sizi bekliyor.

Mini Bir Ziyafet: Aydın Tava Ciğer

Edirne'nin en turistik ciğercisine hoş geldiniz: Aydın Tava Ciğer. Mekanı ilk gördüğünüzde, önündeki upuzun kuyruğu görünce şaşkınlığa uğrayabilirsiniz. İnsan, adeta ciğerin bedava dağıtıldığını düşünebilir. Ancak bir masa bulup oturduğunuzda ve çıtır çıtır tava ciğerinden ilk ısırığı aldığınızda, minik çapta bir aydınlanma yaşayabilirsiniz.

Bu meşhur lezzeti deneyimlerken, yanına kurutulmuş ve kızartılmış Edirne'nin acı biberi, soğan, turşu biberler ve muhteşem kırmızı acı biber sosundan da eklemeyi unutmayın. Tüm bu tatlar, ciğerin lezzetini daha da artırıyor ve ziyafetinize renk katıyor.

Edirne'ye sadece bu rengarenk ve akıllara kazınacak olan sofra için bile gidilir, söylemedi demeyin. Bu muhteşem lezzet deneyimi için Aydın Tava Ciğer'i ziyaret etmek üzere Edirne'ye yolculuk yapabilirsiniz.

Adres: Tahmis Çarşısı, No:12 Merkez, Edirne. Unutmayın, Aydın Tava Ciğer'de bir mini ziyafet sizi bekliyor!

Tatlıya da Yer Bırakın: Niyazi Usta

Edirne'nin yerel yemek kültürünün öne çıkan lezzetlerinden biri olan tava ciğer için yeni bir durak önereceğiz: Niyazi Usta! Burada, nar gibi kızarmış, taze ve yumuşacık yaprak ciğer var ki, deyim yerindeyse tam ağızlara layık.

Niyazi Usta'nın ciğerinin yanında, kurutulmuş acı biber, domates, söğüş soğan, cacık ve kızarmış yeşil biberler lezzete lezzet katan yancılar arasında. Porsiyonlar oldukça büyük; ancak yemekten sonra midenizde yer kalırsa dondurmalı irmik tatlısının da tadına mutlaka bakmalısınız.

Bu ünü hak eden mekanı Edirne ziyaretinizde radarınıza almayı unutmayın.

adres: Mithat Paşa, Ortakapı Cad. No: 5/2, Merkez, Edirne. Ciğerden tatlıya kadar geniş bir lezzet yelpazesi sizi bekliyor.

Ana Vatanı: Keçecizade

Tarihi 1961 yılına dayanan Keçecizade, Türkiye’nin dört bir yanında büyük beğeni toplayan badem ezmeleriyle nam salmış bir mekan. Öyle ki, "İstanbul’u İstanbul Yapan En Lezzetli 9 Klasik Tatlıcı” isimli listemizde de övgülerini dile getirmiştik. O muhteşem badem ezmesinin yanı sıra, bademli kurabiyesi, çikolatalı sultan lokumu, çikolata kaplı portakal kabuğu gibi birçok lezzeti de tatmanızı öneririz.

İşte bu lezzetlerin ana vatanı olan Edirne'de, Keçecizade'yi ziyaret etmek adeta bir ritüel. Hem kendiniz bu tatlıları denemek için, hem de eşe dosta paket yaptırmak için bu mekana uğramalısınız.

Keçecizade adres: Hükümet Cad. No:5, Merkez, Edirne. Lezzetlerin ana vatanı Keçecizade, tatlının nasıl bir sanat olduğunu sizlere göstermek için sizi bekliyor.

Kallavi Kurabiyesi: Arslanzade

Badem ezmesinin tadını Keçecizade'de çıkarırken, Edirne'nin bir diğer meşhur lezzeti olan kallavi kurabiyesi için rotamızı Arslanzade'ye çeviriyoruz.

Edirne gezinizi bitirirken bavulunuzda mutlaka yer ayırmanız gereken bu kurabiyeler, yağ, un ve tuz kullanılmadan hazırlanıyor. Antep fıstığı, bal, safran ve şeker ise bu özel kurabiyenin başrol oyuncuları.

Arslanzade'nin kallavi kurabiyesinin dışında kavala kurabiyesi, helva, lokum ve badem ezmesi de müdavimlerin favorileri arasında. Damakta kalıcı tatlarıyla bilinen bu lezzetler, Edirne ziyaretinizin anıları arasında mutlaka yer almalı.

Arslanzade adres: Şükrüpaşa Mah. Su Yolları Mevkii, Lalapaşa Yolu, No:3/A, Merkez, Edirne. Edirne'nin otantik tatları için Arslanzade'yi mutlaka ziyaret edin.

Baba Oğul: Meşhur Edirne Ciğercisi Kazım ve İlhan Usta

Edirne'deki lezzet turumuzu, baba oğul elinden çıkan efsanevi ciğerlerle tamamlıyoruz. Meşhur Edirne Ciğercisi Kazım ve İlhan Usta'nın lezzetli ve yağsız ciğerleri, hatta ciğer sevmeyenleri bile kendine hayran bırakıyor. Bu müthiş lezzet, zamanında ünlü gurme Vedat Milor'u bile mest etmişti.

Ciğerler, Edirne'ye özgün bir sunumla, kurutulmuş biberle servis ediliyor. Yanına acı biber sosu, cacık, piyaz, tava yoğurdu ve mevsim salatası da ekleyin; işte karşınızda tam bir Edirne ziyafeti.

Sözün kısası, Meşhur Edirne Ciğercisi Kazım ve İlhan Usta'nın eşsiz ciğerleri, Edirne'ye gitmek için başlı başına bir sebep. Bu lezzeti keşfetmek için Edirne'ye bir yolculuk yapmayı düşünün!

Adres: Dilaverbey, Osmaniye Cad. No:69, Balıkpazarı, Merkez, Edirne. Baba oğul ustaların lezzetli ciğerlerini denemek için sizleri bekliyorlar.

"Sadece Ciğer Yemek Olmaz" Diyenlere: Kırkpınar Kasap Restaurant

Edirne'nin lezzetli ciğerini tadabileceğiniz birçok mekanın yanı sıra, et çeşitlerini keşfetmek isteyenler için de birçok alternatif bulunmaktadır. İşte bu alternatiflerden biri Kırkpınar Kasap Restaurant.

Bu restoran, menüsünde Edirne ciğerinin yanı sıra, kaşarlı köfte, kuzu külbasti, dana biftek ve tavuk but gibi birçok et çeşidini bulabileceğiniz bir adres. Her damağa hitap eden bu restoran, et severler için biçilmiş kaftan. Edirne'deki lezzet turunuzda bu restorana uğramadan dönmeyin, bizden söylemesi.

Kırkpınar Kasap Restaurant adres: Fatih Mah. Binevler 1. Kısım No:24 D:25 Edirne. Çeşitli et lezzetlerini keşfetmek ve Edirne'nin gastronomik çeşitliliğini deneyimlemek için sizleri bekliyorlar.

Ciğere Doymak İçin Rotamızdaki Son İsim: Öz Akgünler Edirne Ciğercisi

Edirne'deki ciğer turumuzda son durak: Öz Akgünler Edirne Ciğercisi. Şehrin en meşhur ciğercilerinden biri olan bu mekanda, ciğerler adeta lokum kıvamında. Bu eşsiz lezzeti deneyimledikten sonra her hafta sonu rotanızı Edirne'ye doğru çevirmek isteyebilirsiniz.

Yumuşacık ciğerlerin yanı sıra, özenle seçilmiş garnitürlerle hazırlanan lezzetli yan yemekler de Öz Akgünler Edirne Ciğercisi'ni ziyaret etmek için başka bir sebep.

Öz Akgünler Edirne Ciğercisi adres: Mithat Paşa, Orhaniye Cd. No:9, 22020 Merkez, Edirne. Ciğer lezzetini doyasıya çıkarabileceğiniz bu mekan, sizleri bekliyor