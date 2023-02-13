Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'nda yardımlar toplanıyor.

Spor salonunda, kentte misafir edilen depremzedelerin faydalanması için sıfır ürünlerin ücretsiz verildiği market oluşturuldu.

Markette gıda malzemesinin yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için kıyafet ve hijyen malzemeleri de yer alıyor.

Market görevlisi Hilal Işık, gazetecilere, deprem bölgesinden Edirne'ye gelenler için sıfır ürünler hazırladıklarını söyledi.

Depremzedelerin bu ürünleri ücretsiz temin edebileceklerini belirten Işık, "Depremzedelerin ihtiyaçlarını listeleyip, hazırlık yapıyoruz. Onların yerleştikleri yerlere bu malzemeleri ulaştırıyoruz. İsteyen buradan da gelip temin edebiliyor." dedi.

Seyyar tuvalet talebi

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde yardım toplamayı sürdürdüğünü anlattı.

Yardımların bilinçli şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Yörük, şöyle devam etti:

"Sıfırın altında 19 derece olan hava sıcaklığının bilinciyle bu yardımları yollasınlar. Seyyar tuvalet ihtiyaçları var. Oraya seyyar tuvalet yollamaya çalışıyoruz. Eşim büyükelçi ve Arnavutluk'ta görevi zamanında 6,4 şiddetinde bir deprem tecrübesi edindik. Orada gördük ki AFAD çadırlarında engelli ve yaşlı vatandaşlarımız yerinde tuvalet ihtiyacını giderebilmesi için seyyar tuvalete ihtiyaç vardı. Bunları edinip göndermeye çalışıyoruz."

Yörük, bebekler için toz mama yerine cam kavanozda sebze maması ile bebek bezi getirilebileceğini ifade etti.

Kentteki firmalar ile Edirne Sanayi ve Ticaret Odası da deprem bölgesine tırlarla gıda, giyim ve hijyen malzemeleri gönderdi.

Öte yandan, Edirne Belediyesince başlatılan yardım kampanyası da devam ediyor.

Vatandaşlar Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarına yardım malzemeleri getiriyor.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle oluşan yaraları sarmak ve arama kurtarma faaliyetlerine destek için çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda il genelinde bin 986 depremzede ağırlandı, bu kişilerin barınma, gıda ve giyim gibi ihtiyaçları devletin tüm imkanları seferber edilerek karşılandı.

Tekirdağ'dan deprem bölgesine 106 ekip, bin 450 personel, arama kurtarma köpeği, 3 ikram aracı görevlendirildi.

Deprem bölgesine ayrıca 2 bin 55 çadır, 107 bin 37 battaniye, 7 bin 24 yorgan, 5 bin 167 yastık-çarşaf, 10 bin 887 ısıtıcı ve soba, 8 bin 762 yatak, 17 bin 669 mutfak seti, 907 koli tıbbı malzeme, 26 ton gıda malzemesi, 113 bin 33 ekmek, 2 bin 920 paket bebek maması, 4 bin 911 paket bebek bezi, 16 bin 220 giyim malzemesi, 23 bin 507 çift çorap, 2 bin 576 koli ayakkabı, 38 bin 546 koli su,14 bin 562 koli ve 29 bin 36 paket hijyen malzemesi, bin 389 koli ve bin 788 litre sıvı yağ, 190 ton un, 277 ton yakacak, 9 ton et ve çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Tekirdağ'dan 285 tır, 93 kamyon, 78 kamyonet, 27 konteyner ve 7 seyyar mutfak, 5 bin 25 yaşam konteyneri, 48 seyyar banyo, 75 seyyar tuvalet ve 1 karavan deprem bölgesine gönderildi.

Çeşitli özelliklerde 114 araç, 49 jeneratör, 3 seyyar aydınlatma, 2 bin 100 litre yakıt ve termal izleme cihazı da deprem bölgesine götürüldü.

Ayrıca, treyler yatakhane Hatay'a sevk edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 4 ekip ve16 personelin Diyarbakır ve Malatya'da görevlendirildiği öğrenildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Valilik öncülüğünde, AFAD koordinasyonunda yardım kampanyaları sürüyor.

Kentten deprem bölgesinde arama çalışmalarına destek amacıyla 900 personel ile 120 tır, 50 kamyon ve 30 kamyonet yardım malzemesi gönderildi.

Demirköy ilçesinden 20 tır yakacak odun, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik psikososyal destek ekibi deprem bölgesine sevk edildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen kampanyada besiciler tarafından afetzedeler için 340 küçük, 10 büyükbaş hayvan bağışlandı.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi dikiş-nakış kursu kursiyerleri de depremzedeler için pijama, bere ve polar eşofman dikerek deprem bölgesine ulaştırdı.

Kırklarelili kadınlar ise uzun süre tazeliğini korumasıyla bilinen köy ekmekleri üretti. Kadınlar tarafından yaklaşık 10 bin ekmek bölgeye gönderildi.