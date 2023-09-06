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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 450 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Alınan bilgiye göre Jandarma ekipleri, Lalapaşa ilçesi Merkez Lalapaşa deresi mevkiinde bir şahsın ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede yapılan aramada, boyları 125-150 cm olan 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)