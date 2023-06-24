Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Edirne ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Edirne ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Edirne Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Edirne / Merkez / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 441,52 3,79 4,38 Edirne / Keşan / Keşan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 408,70 8,45 8,2 Edirne / Merkez / Edirne Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 407,47 8,66 – Edirne / Merkez / Edirne Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 404,25 9,21 10,35 Edirne / Uzunköprü / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 399,94 9,94 9,94

Edirne / Merkez / Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 380,54 13,57 13,96 Edirne / Merkez / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 353,86 19,52 18,64 Edirne / Keşan / Keşan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 346,61 21,35 – Edirne / Merkez / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 293,64 38,76 35,09 Edirne / Keşan / Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 205,93 89,12 – Edirne / Merkez / Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 196,39 93,95 94,33 Edirne / Keşan / Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 187,98 96,85 89,8 Edirne / Uzunköprü / Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 185,24 97,53 82,28

Edirne ilindeki liseler arasında Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi, 441,52 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Keşan Fen Lisesi, Edirne Lisesi, TEV Orhan Çetin Fen Lisesi ve diğer liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Edirne ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Edirne ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.