Edin Dzeko Kaç Gol Attı? Dzeko tam bir gol makinesi. Edin Dzeko Kaç Gol Attı Bu Sezon 14 Toplam 323 gol attı. Edin Dzeko'nun kariyeri, oynadığı takımlar ve attığı goller çok merak ediliyor. Acaba Edin Dzeko Şampiyonlar Ligi'nde Kaç Gol Attı? Peki Edin Dzeko İnter formasıyla Kaç Gol Attı? Haydi yakından bakalım:

Edin Dzeko Kaç Gol Attı?

Edin Dzeko, futbol dünyasında adından söz ettiren üretken bir forvet oyuncusu. Etkileyici gol atma yetenekleri ile oyuna damgasını vurmayı başardı ve neslinin en başarılı oyuncularından biri haline geldi. Bu bölümde, Edin Dzeko'nun kariyeri boyunca attığı gollere daha yakından bakacağız ve onu bu kadar olağanüstü bir oyuncu yapan şeyin ne olduğunu keşfedeceğiz. İster sıkı bir hayran olun, ister sadece bu yetenekli forvet hakkında daha fazla şey öğrenmekle ilgilenin, bu harika golcünün istatistikleri sizi şaşırtabilir. Öyleyse hemen konuya girelim ve Edin Dzeko'nun gollerine bakalım:

Edin Dzeko Kaç Gol Attı Bu Sezon 2022/23

Edin Dzeko, etkileyici gol atma yetenekleriyle futbol dünyasına damgasını vurmuş bir futbolcudur. Takımının galibiyete ulaşmasına yardımcı olan önemli goller atarak hem kulüp hem de ülke için tutarlı bir performans sergiledi. Tüm zamanların gol atma rekoru, yeteneğinin ve spora olan bağlılığının bir kanıtıdır. Şimdi Edin Dzeko'nun olağanüstü kariyerinin son senesini inceleyeceğiz ve onu modern futbol tarihinin en üretken forvetlerinden biri yapan en unutulmaz gollerinden bazılarını analiz edeceğiz.

İnter bu sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıkmayı başardı. Hakan Çalhanoğlu ve Edin Dzeko'lu takım finalde Manchester City karşısında bir sürprize imza atamadı ve finali kaybetti. Edin Dzeko bu sene İtalya Serie A'da 9 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Grup Aşamaları'nda üç gol atan Dzeko, yarı finalde de Milan ağlarını havalandırmıştı. İtalya Süper Kupa Finali'nde de Milan'a bir gol atmayı başardı.

Edin Dzeko Kaç Gol Attı Tüm Zamanlar Gol Sayısı

Ünlü futbolcu Edin Dzeko yıllardır oyununun zirvesinde. Her sezon, olağanüstü becerileri ve olağanüstü performansıyla hayranlarını etkilemeyi başarıyor. 2023/24 sezonuna yaklaşırken, önümüzdeki sezonda kaç gol atacağını görmek için tüm gözler Dzeko'nun üzerinde. Geçmiş rekoru, her zaman üretken bir forvet olduğunu ve çeşitli liglerde sürekli olarak en çok gol atan oyuncular arasında yer aldığını gösteriyor. 251 maça çıkan Edin Dzeko toplamda 323 gol atmayı başardı. Maç başına 1.28 gol ortalaması tutturan forvet oyuncusu son üç sezondur kendi gol beklentilerinin altına düştü.

Edin Dzeko kazandığı kupalar ve başarıları

Almanya ve İtalya'da en çok gol atan oyuncu olarak ligi bitiren Edin Dzeko iki defa gol kralı oldu. Toplamda dokuz kupa kazandı. Ocak 2011'de Manchester City'ye transfer olan Dzeko, geçtiğimiz sezon Wolfsburg adına 29 gol kaydetmişti. Roma'ya gitmeden önce FA Kupası, Lig Kupası ve Community Shield'i de kazanan Dzeko için iki lig şampiyonluğunun ilkiydi. Dzeko Roma'da bir kupa kazanmasa da, ilk sezonunun sonunda kalıcı olarak 29 kupa ile Serie A'nın en skorer ismi oldu.

Edin Dzeko Şampiyonlar Ligi'nde Kaç Gol Attı?

23 Şampiyonlar ligi maçında 29 gole imza atan Edin Dzeko, güzel bir gol oranı yakalamayı başardı.

Edin Dzeko İnter formasıyla Kaç Gol Attı?

Inter formasıyla 24 maçta 31 gole imza attı.

Edin Dzeko Roma formasıyla Kaç Gol Attı?

94 maça çıkan Dzeko 119 gole imza atmayı başardı.