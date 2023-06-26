Eda Kesim, “Bir Sen Lazım” adlı 3. single çalışmasını yayınladı. 2020 yılında “Gel de Uyut”, geçen yıl da “Vurgun” adlı şarkısıyla büyük ses getiren Kesim, hiç ara vermeden yeni çalışmasını tüm dijital platformlarda beğeniye sundu. Sözü ve müziği Adnan Fırat’a, düzenlemesi Ödül Erdoğan’a ait olan “Bir Sen Lazım” adlı şarkıya Eda Kesim, klip de çekti. Şarkının klip yönetmenliğini Mustafa Özen üstlendi. Yeni çalışmasıyla ilgili ünlü şarkıcı şöyle konuştu: “Yaza girerken herkesin içini ısıtacak şarkımızı dinleyicilerimize sunuyorum. Bu şarkımızda birçok değerli müzisyen ve sanat insanının imzası var. Keyifle ve heyecanla çalıştık.”