Yasak Elma dizisi ile 6 sezondur ekranda olan Eda Ece dizinin finaliyle birlikte Haziran ayında Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile evlenecek. Başarılı oyuncu Eda Ece, nişanlısı Buğrahan Tuncer'den lüks bir düğün hediyesi aldığı iddia edildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer nişanlısı Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Muğla Bodrum'dan 30 milyon TL'ye bir villa satın aldı. Ev için dekorasyon işleri de başladı. Villanın düğüne hazır olması bekleniyor.