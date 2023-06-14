Eda Ece'nin dün akşam ödül töreninde depremzedelerle ilgili yaptığı "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık neyse" şeklindeki sözlerine tepki gösteren gazeteci İsmail Saymaz, Ece'ye karşı tepkisini dile getirdi. Saymaz, Ece'nin bu sözlerini eleştirerek, "Eda Ece adlı oyuncu, ödül töreninde depremzedelerle ilgili çirkin bir söylemde bulunarak 'Onlar, deprem bölgesine yardım yaptığımızı başkaları yapıyor sanmışlar, bu gerçeği sandıktan anladık' şeklinde konuşmuş. Bu söylemi kabul edilemez buluyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz Eda Ece'ye Zevzek Dedi

İsmail Saymaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Eda Ece'ye sert eleştirilerde bulundu. Saymaz, "Eda Ece adlı oyuncu, 'Yılın Kapak Kızı' adlı ödül töreninde hiçbir ilgisi olmayan konuları gündeme getirerek depremzedelere yapılan yardımlara ve insanların oy tercihlerine göndermelerde bulunuyor. Bu tür davranışlarla insanları aşağılamak kabul edilemez. Ayrıca bu davranışlar sonrasında tüm muhalefetin suçlanması da artık yeter!"