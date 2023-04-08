İstinyepark magazin bültenine göre; Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz gün sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile birlikte İstinyePark'da görüntülendi. Muhabirlerin ricası üzerine objektiflere keyifle poz veren iki yakın arkadaş, birlikte yedikleri yemek sonrası muhabirlerle ayak üstü sohbet ettiler. 20 Haziran'da Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girecek olan Eda Ece, düğün hazırlıklarını devam ettiklerini dile getirdi. Ece, "gelinliğime hala karar veremedim, Danla da nikah şahidim olacak" diyerek espri yaptı.

