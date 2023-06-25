Geçtiğimiz haftalarda sona eren Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, 4 yıllık birlikteliğin ardından basketbolcu Buğrahan Tuncer ile düğün töreniyle evliliklerine adım attı. Bu özel gecede ünlü isimler, şıklık yarışına girdi ve kendi tarzlarına göre kıyafet seçimleri yaptı. Ancak, göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade, oyuncu Didem Uzel'in tepkisini çekti. Uzel, Cavadzade'nin kıyafetini düğün için abartılı bulduğunu belirterek, "Düğün gelinin gecesidir. Bu tarz bir elbise bir ödül gecesinde daha uygun olurdu" şeklinde açıklama yaptı.

Nesrin Cavadzade kıyafet tercihi sosyal medyayı ikiye böldü!

İstanbul'da bulunan lüks bir otelde düzenlenen düğüne, iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gecede şıklık yarışı adeta bir görsel şölene dönüştü. Bu özel geceye katılan Nesrin Cavadzade, tercih ettiği kıyafet ile farklı görüşleri beraberinde getirdi. Yasak Elma dizisinde birlikte rol aldığı Eda Ece'nin düğünün de Cavadzade, siyah, uzun ve ön tarafı tamamen açık olan bir elbise giydi. Bu cesur tercih, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni toplarken, bazıları tarafından ise eleştirilere maruz kaldı.

Bir eleştiri de Didem Uzel'den geldi

Düğünde "gecenin en iddialı ismi" olarak yorumlanan oyuncu, Didem Uzel'in eleştirilerine maruz kaldı. Uzel, oyuncunun kıyafetini düğün için abartılı bulduğunu ifade ederek, "Düğüne uzun ve mümkünse en sade elbise ile gidilir. Çünkü o gece gelinin gecesidir. Kırmızı halıda istediğinizi giyebilirsiniz. Düğünlerde sadelik önemlidir. Kıyafet bu arada çok güzel. Bir ödül gecesinde şahane olurmuş" şeklinde bir eleştiri de bulundu.