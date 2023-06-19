Eda Ece kiminle evleniyor? Nikah masasına oturacak olan Eda Ece nişanlısı kim diye merak ediliyor. Peki Eda Ece ne zaman evleniyor, Eda Ece düğün ne zaman? Geçenlerde Eda Ece'nin makyajsız hali çok ilgi çekmişti. Şimdi de Eda Ece düğün için gün sayıyor. İşte Eda Ece'nin Nikah Davetiyesi.

Oyuncu Eda Ece evleniyor mu?

Güzel oyuncu Eda Ece düğün için hazırlıklarını tamamladı. Oyuncu Eda Ece evleniyor mu, kiminle evleniyor diye büyük bir merak var. Güzel oyuncu 2 gün sonra nikah masasına oturacak.

Eda Ece kiminle evleniyor? Eda Ece nişanlısı kim?

Güzel oyuncunun nişanlısı Buğrahan Tuncer. Anadolu Efes forması giyen oyuncu, basketbol dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Buğrahan Tuncer 23 Mart 1993 İstanbul doğumlu. Anadolu Efes formasıyla mücadele eden basketbolcu Buğrağan Tuncer, Eda Ece'nin nişanlısı ve evleneceği kişi.

Eda Ece ne zaman evleniyor, Eda Ece düğün ne zaman?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü çift 21 Haziran'da evlenecek. Düğünde, Eda Ece'nin Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Şevval Sam sahne alacak ve müzik performansı sergileyecek. Ayrıca, düğünde şahitlik görevini Eda Ece'nin menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar, Danla Biliç ve başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç üstlenecek.

Eda Ece'nin Nikah Davetiyesi

Kaynak: HABER MERKEZİ