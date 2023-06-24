Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Anadolu Efes'in oyuncusu Buğrahan Tuncer, ünlü oyuncu Eda Ece ile evlendi. Düğünleri sırasında, geçmişte Galatasaray forması giymiş olan Icardi'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşmiş hareketini taklit ederek renkli bir performans sergilediler. Bu anlar, davetliler arasında büyük bir ilgi ve eğlence yarattı.

ICARDI'YE GÖNDERME YAPTILAR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performans sergileyerek takımına şampiyonluk yaşatan Mauro Icardi, Simge Sağın'ın seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşmişti. Bu şarkı, taraftarlar arasında büyük bir sevgiyle karşılanmış ve Icardi'nin gol sevinçlerindeki ünlü hareketiyle özdeşleştirilmişti. Buğrahan Tuncer ve Eda Ece çifti de düğünlerinde bu parçayı seslendirdiler.

GS TARAFTARLAR ÇOŞTU

Düğünlerinde "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken Buğrahan Tuncer ve Eda Ece çifti, tıpkı Mauro Icardi'nin gol sevincinde yaptığı gibi ellerini kulaklarına götürerek eşsiz bir jest sergiledi. Bu anlar özellikle Galatasaray taraftarı arasında büyük bir beğeni aldı.