Ünlü oyuncu Eda Ece, 20 Haziran'da milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Eda Ece, yaklaşan düğün telaşıyla birlikte hakkında çıkan düğün masraflarını kendi ödeyecek iddialarına ateş püskürdü. Ünlü oyuncu hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından şu şekilde cevap verdi;

“Her zaman negatif haberlere maruz kalsak da bizi tanıyan tanımayan herkesin tam tersine sosyal medya ve sokaktan sevgi ve saygısını gördük. Ne garip değil mi? Haber halkı bilgilendirmek için yapılıyor ama halkımız haberciden daha çok sevgi dolu oluyor. Çoğu zaman ‘Biz bu haberlere zaten inanmıyoruz’ diyen oluyor. Şaka gibi değil mi? Hep beraber inanmıyoruz yani…

O zaman tarzın lüzumsuzluğunu ve eski moda kalmasını hâlâ anlamamak, bu demode magazin anlayışı neden? İnsan hakları, kadın hakları, sevgi, saygı, duyarlılık son derece önemli bir farkındalık yaşarken acaba uyum mu sağlasanız? Mesut, mutluluk, sakin son derece normal sevgi dolu güzel bir hayat kurduk. Göze sokmadık… Her zaman yardımsever elinden geleni yapan sessiz saklı, kimi zaman doğru yerde konuşarak bu ülkeye katkı sağlayan, insanlara, hayvanlara yardıma koşan, işinde gücünde iki genciz…

Bunu bizi tanıyan herkes biliyor zaten… Lütfen artık saçma sapan haber ve yorumları bizden uzak tutun. Zira sizin de seviyenizi aşağı çekiyor. Hep beraber daha iyi olabiliriz. Saygı ve sevgi insanı bir yere getirir. İlgi çekmek değil….”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi