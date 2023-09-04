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Açıklanan gruplara göre; 2023-2024 sezonu İstanbul Süper Ligi’nde Eczacıbaşı Spor Kulübü Genç Kız Takımı “C grubunda” mücadele edecek. Sezon boyunca Genç Kız Takımı, Bahçelievler Belediye, İstanbul BBSK, Sefaköy Balkan, Milan Atletik ve Sarıyer Belediyesi ile karşılaşacak. Genç Kız Takımı geçtiğimiz sezon Okyanus Koleji’yle beraber Türkiye Şampiyonası’nı da kazanmıştı.

Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı yeni sezonda “C grubunda” yer aldı. 2022-2023 sezonunda final oynayarak ligi ikinci sırada tamamlayan Yıldız Kızlar C grubunda; Tuzla Rekor, Sarıyer Belediyesi, Sefaköy Balkan, ES Spor, Vakıfbank Spor Kulübü ve Silivri Çağrıbey ile karşı karşıya gelecek.

Okyanus Kolejleri ile yapılan anlaşma doğrultusunda burslu şekilde eğitim hayatına devam eden ve geçen sezon Liseler Arası Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan Eczacıbaşı Küçük Kız takımı, “B grubunda” mücadele edecek. Şampiyon sporcular; Vakıfbank B, Milan Atletik, Tuzla Rekor, Ümraniye Belediyesi, İstanbul BBSK ve Fenerbahçe ile B grubunda yer alacak.

Son olarak Midi Kız Takımı B grubunda ES Spor, İstanbul BBSK, İstanbul SET, Galatasaray ve Bahçelievler Voleybol ile karşılaşacak.