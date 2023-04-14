ECMAİN NE DEMEK?

Ecmain sözü cem-i cümlemize, hepimize, cümleten, kaffeten, cemian, cümlemize kullanımlarıyla aynı anlamı taşıyan Arapça bir sözdür. Bu kelimelerin eş anlamlısı olarak kullanılır. Dua eden kişinin kullanabileceği gibi dua edilen kişi de ona cevaben cümlesinde bu söze yer verebilir. Bu sözü kullanan kişi, kendisine iyi dilekte ve hayır duasında bulunan kişiyi de bu duaya dahil etmiş olur. Burada güzel dilek ve duanın herkes için olması temennisi bulunmaktadır.

ECMAİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Radıyallâhu anhüm ecmain": Allah onların hepsinden râzı olsun.

"İnşallah sıkıntılarından çabucak kurtulursun, Allah gönlündeki güzellikleri nasip etsin" diyen birisine ecmain sözcüğü ile cevap verilebilmektedir. "Amin ecmain" ya da "İnşallah ecmain" şeklinde cevap verilir.

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