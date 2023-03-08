Ushan Çakır (Aralık 1984, izmir), Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyeri boyunca, birçok sevilen dizi ve filmde yer almıştır. İlk olarak Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, 20 Dakika ve Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almıştır.
2011 yılında Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Ayrıca Dedemin İnsanları, Uzun Hikâye ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi gibi birçok filmde de rol almıştır.
Ushan Çakır'ın oyunculuk kariyeri oldukça başarılıdır ve Türk televizyon ve sinemasında sevilen bir isimdir. Bu belge, onun kariyeri ve yapıtları hakkında bilgi vermektedir.
- Iska : Fuat Mete - krek - 2013 / 2014
- Kurabiye Ev : Mark Schultz - Tiyatro Yan Etki - 2012
- Korku Tüneli : philip Ridley - Tiyatro Sıfır Nokta iki - 2010
- Bazı sesler :Joe Penhall - Tiyatro Sıfır Nokta iki - 2010
- Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları - 2007
- Kuyruk : Israel Horowitz - Kent Oyuncuları - 2007
- Anna Kareni : Lev Tolstoy/Hele Edmundson - Kent Oyuncuları - 2006
2005 Belalı Baldız Barış
2006 Başka Semtin Çocukları
2008-2009 Gece Gündüz Yavuz/Damat Ferit
2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayes Okan
2011 Dedemin İnsanları Büyük Ozan
2012 Uzun Hikâye Mustafa
2011 Leyla ile Mecnun Arda
2013 20 Dakika Özgür
2014 Kurt Seyit ve Şura Celil Kamilof
2015 Kara Ekmek Çetin
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Hezârfen Ahmed Çelebi
2017 Kara Yazı Mehmet
2017 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü Arsen
2018 Masum Değiliz Volkan
2018 Ufak Tefek Cinayetler Emre Çelen
2019 Avlu Tolga
2019 Ferhat ile Şirin Sadık
2020/2022 Rise of Empires: Ottoman Zağanos Paşa
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm Salih Bozok
2020 Menajerimi Ara Kendisi
2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Hazım
2021 Kahraman Babam Cem
2021 İlk ve Son
2021 Beni Çok Sev
2022- Cezailer Nazif
2022 LCV Semih
2023- Aile Ati