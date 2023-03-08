Ushan Çakır (Aralık 1984, izmir), Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyeri boyunca, birçok sevilen dizi ve filmde yer almıştır. İlk olarak Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, 20 Dakika ve Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almıştır.

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2011 yılında Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Ayrıca Dedemin İnsanları, Uzun Hikâye ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi gibi birçok filmde de rol almıştır.

Ushan Çakır'ın oyunculuk kariyeri oldukça başarılıdır ve Türk televizyon ve sinemasında sevilen bir isimdir. Bu belge, onun kariyeri ve yapıtları hakkında bilgi vermektedir.

  • Iska : Fuat Mete - krek - 2013 / 2014
  • Kurabiye Ev : Mark Schultz - Tiyatro Yan Etki - 2012
  • Korku Tüneli : philip Ridley - Tiyatro Sıfır Nokta  iki - 2010
  • Bazı sesler :Joe Penhall - Tiyatro Sıfır Nokta  iki - 2010
  • Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları - 2007
  • Kuyruk  : Israel Horowitz - Kent Oyuncuları - 2007
  • Anna Kareni : Lev Tolstoy/Hele Edmundson - Kent Oyuncuları - 2006

2005    Belalı Baldız                                                            Barış
2006    Başka Semtin Çocukları    
2008-2009    Gece Gündüz                                              Yavuz/Damat Ferit
2011    Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayes          Okan
2011    Dedemin İnsanları                                                   Büyük Ozan
2012    Uzun Hikâye                                                             Mustafa
2011    Leyla ile Mecnun                                                      Arda
2013    20 Dakika                                                                  Özgür
2014    Kurt Seyit ve Şura                                                  Celil Kamilof
2015    Kara Ekmek                                                              Çetin
2016    Muhteşem Yüzyıl Kösem                                       Hezârfen Ahmed Çelebi
2017    Kara Yazı                                                                    Mehmet
2017    Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü                  Arsen
2018    Masum Değiliz                                                         Volkan
2018    Ufak Tefek Cinayetler                                            Emre Çelen
2019    Avlu                                                                           Tolga
2019    Ferhat ile Şirin                                                        Sadık
2020/2022    Rise of Empires: Ottoman                      Zağanos Paşa
2020    Ya İstiklal Ya Ölüm                                                Salih Bozok
2020    Menajerimi Ara                                                      Kendisi
2021    Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?                      Hazım
2021    Kahraman Babam                                                 Cem
2021    İlk ve Son    
2021    Beni Çok Sev    
2022-    Cezailer                                                                Nazif
2022    LCV                                                                         Semih
2023-    Aile                                                                       Ati

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