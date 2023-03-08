Ushan Çakır (Aralık 1984, izmir), Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyeri boyunca, birçok sevilen dizi ve filmde yer almıştır. İlk olarak Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, 20 Dakika ve Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almıştır.

2011 yılında Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Ayrıca Dedemin İnsanları, Uzun Hikâye ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi gibi birçok filmde de rol almıştır.

Ushan Çakır'ın oyunculuk kariyeri oldukça başarılıdır ve Türk televizyon ve sinemasında sevilen bir isimdir. Bu belge, onun kariyeri ve yapıtları hakkında bilgi vermektedir.

Iska : Fuat Mete - krek - 2013 / 2014

Kurabiye Ev : Mark Schultz - Tiyatro Yan Etki - 2012

Korku Tüneli : philip Ridley - Tiyatro Sıfır Nokta iki - 2010

Bazı sesler :Joe Penhall - Tiyatro Sıfır Nokta iki - 2010

Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları - 2007

Kuyruk : Israel Horowitz - Kent Oyuncuları - 2007

Anna Kareni : Lev Tolstoy/Hele Edmundson - Kent Oyuncuları - 2006

2005 Belalı Baldız Barış

2006 Başka Semtin Çocukları

2008-2009 Gece Gündüz Yavuz/Damat Ferit

2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayes Okan

2011 Dedemin İnsanları Büyük Ozan

2012 Uzun Hikâye Mustafa

2011 Leyla ile Mecnun Arda

2013 20 Dakika Özgür

2014 Kurt Seyit ve Şura Celil Kamilof

2015 Kara Ekmek Çetin

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Hezârfen Ahmed Çelebi

2017 Kara Yazı Mehmet

2017 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü Arsen

2018 Masum Değiliz Volkan

2018 Ufak Tefek Cinayetler Emre Çelen

2019 Avlu Tolga

2019 Ferhat ile Şirin Sadık

2020/2022 Rise of Empires: Ottoman Zağanos Paşa

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm Salih Bozok

2020 Menajerimi Ara Kendisi

2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Hazım

2021 Kahraman Babam Cem

2021 İlk ve Son

2021 Beni Çok Sev

2022- Cezailer Nazif

2022 LCV Semih

2023- Aile Ati

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