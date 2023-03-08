Ecem Simge Yurdatapan, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Yurdatapan'ın ilk oyunculuk deneyimi tiyatro sahnesinde gerçekleşti. Yurdatapan, ilk kez televizyon ekranlarında 2016 yapımı 'Babam ve Ailesi' dizisinde rol aldı. Ardından, Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerinde yer aldığı Hayat Sırları dizisinde Tuba Türkkan karakterine hayat verdi. Ayrıca, Mucize Doktor dizisinde Doruk karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. Son olarak, Düş Peşine adlı sinema filminde rol aldı.

Yurdatapan'ın dizi ve film sektöründe başarılı bir kariyere sahip olması, onun oyunculuk performansındaki başarısından kaynaklanmaktadır. Aile dizisindeki rolüyle de Yurdatapan, kendisini kanıtlama fırsatı bulmuştur. Aysel karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Yurdatapan'ın performansı, merakla beklenmektedir.

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