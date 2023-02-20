Depremzedeleri ziyaret eden Ecem Erkek, Seninle böyle tanışmayı istemezdim Hatay" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla derin üzüntüsü dile getiren Ecem Erkek şu ifadeleri kullandı.

Şehrin ortasında tam da böyle bir ateş var. Küllenmesi zor, uzunca bir süre yanacak ve yakacak belli. Seninle böyle tanışmayı istemezdim Hatay... İsterdim ki ayrıldığımda aklımda sadece o usulca süzülüp giden asi nehri kalsın... Saatlerce yediğim müthiş yemekleri, o yemekleri yapan güzel insanları anlatayım... Ama şimdi aklımda kalan seninle ilgili tek şey yalnızlığın. Çok üzgünüm.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi