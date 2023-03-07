24 Haziran 1989 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Ecem Erkek aslen Sivas İmranlıdır.
Ankara Ömer Seyfettin Lisesi’nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar verdi. 2007-2008 yıllarında Mamak Belediyesi Konservatuar’ında tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı. Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu’nda diksiyon dersleri gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünden mezun oldu.
2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda kursiyerlik yaptı.
Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan Ecem Erkek; ‘Amerikan Rüyası’, ‘Woyzeck’, ‘Üç Kuruşluk Opera’, ‘Tersine Dünya’, ‘Romeo & Juliet’ ve ‘Şark Dişçisi’ gibi oyunlarda yer aldı.
İlk ekran deneyimini 2017 yılında ‘Hayat Sırları’ adlı dizide yer alarak yaşadı. Aynı yıl ‘Güldür Güldür Show’ tiyatro oyununun kadrosuna katıldı ve geniş kitlelerce tanındı.
Filmografisi
Televizyon
2017 Hayat Sırları Yardımcı oyuncu
2017-2021 Güldür Güldür Show
2022- Güzel Günler
İnternet dizi ve filmleri
2018 Hakan: Muhafız Konuk oyuncu
2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
2022 Aşk Kumardır
Sinema
2022 Müjdemi İsterim