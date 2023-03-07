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İlk ekran deneyimini 2017 yılında ‘Hayat Sırları’ adlı dizide yer alarak yaşadı. Aynı yıl ‘Güldür Güldür Show’ tiyatro oyununun kadrosuna katıldı ve geniş kitlelerce tanındı.

Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan Ecem Erkek; ‘Amerikan Rüyası’, ‘Woyzeck’, ‘Üç Kuruşluk Opera’, ‘Tersine Dünya’, ‘Romeo & Juliet’ ve ‘Şark Dişçisi’ gibi oyunlarda yer aldı.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda kursiyerlik yaptı.

Ankara Ömer Seyfettin Lisesi’nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar verdi. 2007-2008 yıllarında Mamak Belediyesi Konservatuar’ında tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı. Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu’nda diksiyon dersleri gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünden mezun oldu.