Öner Erkan 4 Ocak 1980 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Lise yıllarında aldığı tiyatro kursundan sonra 2002 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır.
TRT isimli televizyon kanalında bir çocuk programı sunarak ilk televizyon deneyimini yaşamıştır. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Tiyatrosu’nda iki sezon dansçı olarak çalışmıştır. Daha sonra Haluk Bilginer’in Oyun Atölyesi’ne tiyatro oyuncusu olarak katılmıştır.
Ödüller
23. Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (2019)
17. Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (2013)
46. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu (2009)
Filmografisi
Televizyon
2002 Kuzenlerim
2003 Gelin
2004 Metro Palas
2004 Canım Benim
2005 Aşk Her Yaşta
2005 Avrupa Yakası
2006-2008 İki Aile
2009 Kahve Bahane
2010 Deli Saraylı
2011 Üsküdar’a Giderken
2012-2014 Yalan Dünya
2015 Mutlu Ol Yeter
2015 Analar ve Anneler
2017-2021 Çukur
İnternet dizi ve filmleri
2018 Bartu Ben
2020 Bir Başkadır
2021 Kefe Can
2021 Azizler Alp
Sinema
2005 Çanta
2005 Yolculuk
2005 Organize İşler
2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
2006 Son Osmanlı Yandım Ali
2008 Made in Europe
2009 Bornova Bornova
2009 7 Kocalı Hürmüz
2011 Kağıt
2013 Mutlu Aile Defteri
2014 İtirazım Var
2017 Kırık Kalpler Bankası
2017 Put Şeylere
2018 Gerçek Kesit: Manyak
2018 Martı
2018 Ahlat Ağacı
2020 Kanocular ve Ev Sahibi
-Aniden
Tiyatro
2001 Öykülerin Azizliği
2004 Othello
2005 Atinalı Timon
2008 Şah Mat
2012 Babamın Cesetleri
2015 Yazar
2015 Yoldan Çıkan Oyun
2018 Dünyada Karşılaşmış Gibi
2019 Ama