Öner Erkan 4 Ocak 1980 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Lise yıllarında aldığı tiyatro kursundan sonra 2002 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır.

TRT isimli televizyon kanalında bir çocuk programı sunarak ilk televizyon deneyimini yaşamıştır. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Tiyatrosu’nda iki sezon dansçı olarak çalışmıştır. Daha sonra Haluk Bilginer’in Oyun Atölyesi’ne tiyatro oyuncusu olarak katılmıştır.

Ödüller

23. Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (2019)

17. Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (2013)

46. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu (2009)

Filmografisi

Televizyon

2002 Kuzenlerim

2003 Gelin

2004 Metro Palas

2004 Canım Benim

2005 Aşk Her Yaşta

2005 Avrupa Yakası

2006-2008 İki Aile

2009 Kahve Bahane

2010 Deli Saraylı

2011 Üsküdar’a Giderken

2012-2014 Yalan Dünya

2015 Mutlu Ol Yeter

2015 Analar ve Anneler

2017-2021 Çukur

İnternet dizi ve filmleri

2018 Bartu Ben

2020 Bir Başkadır

2021 Kefe Can

2021 Azizler Alp

Sinema

2005 Çanta

2005 Yolculuk

2005 Organize İşler

2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2006 Son Osmanlı Yandım Ali

2008 Made in Europe

2009 Bornova Bornova

2009 7 Kocalı Hürmüz

2011 Kağıt

2013 Mutlu Aile Defteri

2014 İtirazım Var

2017 Kırık Kalpler Bankası

2017 Put Şeylere

2018 Gerçek Kesit: Manyak

2018 Martı

2018 Ahlat Ağacı

2020 Kanocular ve Ev Sahibi

-Aniden

Tiyatro

2001 Öykülerin Azizliği

2004 Othello

2005 Atinalı Timon

2008 Şah Mat

2012 Babamın Cesetleri

2015 Yazar

2015 Yoldan Çıkan Oyun

2018 Dünyada Karşılaşmış Gibi

2019 Ama