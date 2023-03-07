Ece Mumay 12 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müzik hayatına henüz 8 yaşındayken gitar çalarak başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı lise bölümünde 3 yıllık klasik kemençe eğitiminden sonra 4.sınıfta gitar bölümüne geçmiştir ve mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı Gitar Bölümü sınavlarını kazanmıştır, üniversiteye başlamıştır.

Ünlü sanatçı İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısına klip çekmiştir ve Twitter isimli sosyal medya hesabında paylaşmıştır. Ece Mumay için hayatının dönüm noktası olmuştur. Bu klip sayesinde hayran kitlesini arttırmıştır ve İrem Derici’nin de dikkatini çekmiştir. TRT 1’de yayınlanan sabah programına davet edilmiştir ve müzikseveler tarafından tanınmıştır.

Diskografi

Albümleri

Odamdan (2018)

EP’leri

Vanilya (2022)

Single’lar

“Dark in the Night” (feat. Sadrican Sağdur) (2018)

“Söyle” (2019)

“Hırka” (2019)

“Uçurtma” (Taladro ile) (2019)

“Ansızın” (Akustik) (2020)

“Senden Sonra” (2020)

“Bir Vedayla Bir Ömür” (Akustik) (2020)

“Sen Diye Diye” (Akustik) (2020)

“Vurulmuşam” (Akustik) (2020)

“Galaksi” (2020)

“Ax Pişti Te Yar” (2020)

“Sade Kahve” (2020)

“Rüyalara Sor” (Akustik) (Mustafa Ceceli ile) (2021)

“Hengame” (2020)

“Dokuz Mevsim” (Akustik) (İsmail YK ile) (2021)

“Peri” (2021)

“Olmadı” (Velet ile) (2021)

“Haja Te Min Tû Ne” (2021)

“Heba” (2021)

“Cataleya” (Umut Timur ile) (2022)

“Lila” (2022)

“Yeterince İstersek” (Ecrin Su Çoban ile) (2022)

“Bal” (2022)

“Yeniden Kavuşacağız” (2022)

Ödülleri ve Adaylıkları

Bazı Ödülleri

2018 9. KTÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Kadın Ses Sanatçısı

2019 Altın Plak Ödülleri – Dijital Satış Ödülü (Odamdan)

2020 Türkiye Vizyon Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Kadın Pop Sanatçısı

2020 Mood Ödülleri – Yılın Şarkısı (Galaksi)

2021 Gelişen Türkiye Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Pop Sanatçısı

2022 BAU 5. Müzikonair Ödülleri – Yazın En Hit Şarkısı (Peri)

2022 Best Of Europe Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı

instagram