ECE GÜNER BİYOGRAFİSİ

Ece Güner, Güner Hukuk Bürosu'nun kurucusu ve yönetici ortağıdır. Özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projelerinde son 25 yıldır Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biridir.

Güner, 1992 yılında prestijli Université Paris Panthéon Sorbonne'dan en yüksek onur derecesiyle (Mention Trés Bien) mezun olmuştur. Ardından, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamlamış ve 1994 yılında İstanbul Barosu'na kaydolmuştur.

Ece Güner, gerek Türk hukuku gerekse Avrupa Birliği hukukundaki derin bilgi birikimi, iş ahlakı ve müvekkillerinin en karmaşık isteklerini bile karşılama konusundaki eşsiz yeteneği ile bilinir. Aynı zamanda, Türkiye'de son 15 yılda en fazla birleşme ve devralma işlemi tamamlayan avukatlardan biri olarak kabul edilir.

Güner'in olağanüstü iş tecrübesinin yanı sıra, Türk demokrasisini iyileştirmeye kendini adamıştır. Türk yasamasını sadece kazandığı çığır açıcı hukuk davaları ile değil, aynı zamanda sivil toplumdaki rolü ile de şekillendirmeye devam etmektedir.

Ece Güner, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 3 dilde akıcı şekilde konuşabilmektedir