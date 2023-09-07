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Ekranların güzel sunucusu Ece Erken, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Erken, yaptığı alışveriş sonrası oğlu Eymen'i okuldan almaya gideceğini söyledi. Ünlü sunucu işleriyle alakalı olarak ise, "Ne zaman yeni bir anlaşma yapsam muhabir arkadaşlar tarafından yazılıyor ve bir anda bendeki proje hiç tanış olmadığım insanlara gidiyor. Bu sefer yeni projemi sır gibi saklıyorum. İmzalar atıldı, yeni sezonda ekranlardayım. Büyük sürprizlerle geliyorum" diyerek merak uyandırdı.