Lagarde, Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişen uluslararası kurumlar ve ticaretin etkisiyle küresel değer zincirlerinin derinleştiğini ve küresel arzın iç talepteki değişikliklere karşı daha esnek hale geldiğini anımsattı. Ancak, bu göreli istikrar döneminin yerini daha düşük büyüme, yüksek maliyetler ve belirsiz ticari ortaklıklarla sonuçlanan kalıcı bir istikrarsızlığa bırakabileceğini söyledi.

Avrupa enerji krizinde ve kritik mineral arzında yaşanan sıkıntılara değinen Lagarde, bu alanlardaki arz kesintilerinin otomobil endüstrisi ve elektrikli araç üretimi gibi kritik sektörleri etkileyebileceğini belirtti. Lagarde, küresel ekonomideki parçalanmanın merkez bankaları için de muhtemel etkilerinin olabileceğini dile getirdi.

Jeopolitik risklerin yüksek enflasyona, düşük ekonomik aktiviteye ve uluslararası ticarette azalmaya yol açtığını ifade eden Lagarde, eğer küresel değer zincirleri jeopolitik çizgiler boyunca parçalanırsa, tüketici fiyatlarının küresel seviyesindeki artışın kısa vadede yaklaşık %5 ve uzun vadede kabaca %1 arasında değişebileceğini söyledi.

Lagarde, uluslararası para birimi statüsüne dikkat çekerek, yeni ticaret ittifaklarının rezerv varlıklara etkisine ve bazı ülkelerin ticarette alternatif para birimlerini kullanma niyetine değindi. Bu gelişmelerin ABD doları veya avro için yakın zamanda hakimiyet kaybına işaret etmediğini belirten Lagarde, uluslararası para birimi statüsünün artık hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak:AA