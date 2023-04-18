Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile evliliğinde krizler yaşandığına dair çıkan söylentilere geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı açıklamaya yaparak, ""Şu anda ayrılık yok, devam ediyoruz" demişti.

Ebru Şallı'nın bu açıklamasına rağmen eşi Uğur Akkuş'un maddi sıkıntılar yaşadığı ve eşine araç içinde şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Boşanma ve şiddet haberlerine yönelik iş insanı Uğur Akkuş'ta, sosyal medya hesabından eşi Ebru Şallı'yı destekler nitelikte bir mesaj yayınladı:

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi