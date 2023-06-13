Ebru Şallı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla kendisi ve eşi Uğur Akkuş'un gözaltına alındığı iddialarına cevap verdi. Şallı, eşinin neden gözaltına alındığını açıkladı ve şu sözleri dile getirdi: "Eşim Uğur Akkuş, hukuki bir süreçle ilgili ifade vermek üzere gözaltına alındı. Bu durum beni doğrudan ilgilendirmemektedir.",

'Ben Evdeyim Gözaltına Alınmadım'

Ebru Şallı Instagram hesabı üzerinden evinin mutfağında bir video paylaşarak açıklama yaptı. 'Ebru gözaltına alındı şeklinde bir haber çıkmış, ancak böyle bir durum söz konusu değildir. Doğruyu ispatlamak ve açıklama yapmak amacıyla hemen evden bir video çektim. Lütfen basın mensupları da yanlış haber yapmamaya dikkat etsinler. Eşim Uğur Akkuş, kendi işiyle ilgili ifade vermek zorunda kaldı, ancak benimle ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Sizlere bilgi vermek istedim.'