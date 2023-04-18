NTV' de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan Ebru Şallı, konuk oldu. 2020 yılında Lenfome kanserinden hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlu Pars hakkında konuşan Şallı, üzüntüden yüz felci geçirdiğini söyledi. Oğlunun hastalığı döneminde tüm enerjimi ona verdim. Hastalığımın duyulmasının ona bir yararı olmayacağını bildiğim için hastayken bile çalıştım dedi.

Şimdilerde büyük oğlu Beren Tan'ın yurt dışında eğitim gördüğünü söyleyen Şallı, sık sık ziyaretine gittiğini söyledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi