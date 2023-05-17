Tek başına AVM'ye gelen güzel şarkıcı, meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sahne çalışmaları dışında, kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri ve iş yerlerinin yoğunluğu içerisinde bir koşuşturmaca da olduğunu söyleyen Polat, "tüm bu süreç benim için çok keyifli. Sahnelerin yeri tabiki çok ayrı. Ama iş dünyasının disiplini ve yoğunluğuda ayrı. Tüm bu iki süreci keyifle yürütüyorum. Aldığımız geri dönüşler ve tepkiler çok olumlu." açıklamasında bulundu. Ayrıca Ebru Polat'ın alışveriş tarzı meraklı bakışların ilgi odağı oldu.