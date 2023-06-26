Güzel şarkıcı Ebru Keskin, önceki akşam Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı’nda sahne aldı. Yaz boyunca birçok ünlü sanatçıya ev sahipliği yapacak olan Üzüm Kızı, önceki akşam kapılarını Ebru Keskin ile misafirlerine açtı. Sevenlerinin karşısına beyaz bir elbiseye ile çıkan Ebru Keskin, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen başarılı şarkıcı, sahnede ki muhteşem performansı kadar enerjisiyle de büyük alkış aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Ebru Keskin, programını “Gaye” parçası ile noktaladı.