Ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Destan, geride bıraktığımız gün Aqua Florya Alışveriş Merkezinde bulunan Meos Balıkta objektiflere takıldı. Restorana girmeden önce objektiflere poz veren Ebru Destan muhabirlerle ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Arka sokaklardan sonra yıldızı parlayan oyuncu yeni projelerinden bahsetti. İran ve Türk ortak yapımı bir projenin anlaşma sürecinde olduğunu belirten Ebru Destan, “İran sinemasını çok seviyor ve ilgiyle takip ediyorum. Yeni sinema filmimiz her şey yolunda giderse festivalde yayınlanmaya hazır olacak” dedi. Kısa süren ayaküstü sohbetin ardından akşam yemeğini yemek üzere ayrılan Ebru Destan, yemek sonrası vale noktasından özel aracını alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.