EBRD'nin bugün yayınladığı "Bölgesel Ekonomik Görünümler" raporunda, bankanın genel büyüme tahminini de yüzde 0,1 aşağı yönlü revize ettiği belirtildi. Türkiye'nin 2023 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirten rapor, depremlerin yol açtığı üretim şokunun bu yıl yüzde 1'den az olacağını ifade etti.

Depremler sonucu oluşan hasarın resmi tahminlere göre 100 milyar doları aştığına dikkat çeken EBRD, bunun ciddi bir yeniden inşa yüküne işaret ettiğini belirtti. 2024 yılında depremle ilişkili yeniden inşa çalışmalarının büyümeye destek vereceği beklendiğini ifade eden banka, 2024 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,0 olarak belirledi.