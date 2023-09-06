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Yeni öğretim yılı başlangıcı, öğrenciler ve ebeveynlerinin okul hazırlıklarını sürdürdükleri yoğun bir dönem. Ancak yılın bu döneminde kurbanların açıklarını yakalamak için fırsat kollayan siber suçlular, geliştirdikleri yeni yöntemlerle saldırılarına devam ediyor. Oluşturdukları sahte çekilişler ve uygun fiyatlı sahte kampanyalar ile kimlik avı saldırıları düzenleyen saldırganlar, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan öğrencileri ve ebeveynleri hedefliyor.

Ayrıca tatil nedeniyle güvenlik önlemlerini azaltan eğitim kurumlarının ağlarına sızabilen saldırganlar bilgi hırsızlığı, hizmet kesintisi ve kullanıcı gizliliğinin ihlali gibi karmaşalara neden olabiliyor. Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Tatil döneminin bitmesi ve okul sezonunun açılmasıyla birlikte büyük bir alışveriş yoğunluğu başlıyor. Bu dönemde ebeveynler, düzenlenen kampanyaların doğruluğunu ve alışveriş yapılan sitenin gerçek olup olmadığını kontrol etmeli.“ uyarısında bulunarak okula dönüş döneminde dikkat edilmesi gereken 8 noktayı paylaşıyor.

Tatil döneminin bitmesiyle başlayan okula dönüş dönemi, öğrencilerin ve ebeveynlerin kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri, elektronik aletler gibi gerekli ekipmanları satın aldığı bir dönem. Bu durumu fırsat bilen siber saldırganlar, sosyal medya üzerinden sahte dizüstü bilgisayar çekilişleri düzenliyor, bilinen e-ticaret sitelerini taklit ederek sanki uygun fiyatlı ürünler satıyormuş gibi sahte kampanyalar oluşturuyor. Bu tuzağa aldanan ebeveynler, sahte internet sitelerinden alışveriş yaptıklarında kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını kötü niyetli kişilerin ele geçirmesine imkan tanımış oluyor. Ayrıca yeterli altyapı güvenliğini sağlayamayan eğitim kurumlarına da saldıran siber suçlular, sistem içerisine sızarak öğrenci ve personel bilgilerini çalıyor, sistem hareketlerini yavaşlatarak ya da tamamıyla erişimi engelleyerek karmaşaya neden olabiliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bitdefender Antirivürs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Tatil döneminin bitmesi ve okul sezonunun açılmasıyla birlikte büyük bir alışveriş yoğunluğu başlıyor. Bu dönemde ebeveynler, oluşturulan kampanyaların doğruluğunu ve alışveriş yapılan sitenin gerçek olup olmadığını kontrol etmeli. Ayrıca eğitim kurumlarına da saldırılar düzenleyen siber suçlulara karşı, kampüs ağlarının VLAN kullanılarak bölünmesi, güvenlik duvarının uygulanması ve ağ izleme araçlarının kullanılması gibi bir dizi önlemler alınmalı.” uyarısında bulunarak okula dönüş döneminde dikkat edilmesi gereken 8 noktayı paylaşıyor.

1. Kişisel bilgilerinizi koruyun. Günümüzde kullanıcıların günlük yaşantılarını sosyal medyada paylaşması olağan bir durum haline geldi. Ancak konu çocuklar olduğunda dikkatli olmak önem taşıyor. Ad soyad kullanımı, doğum tarihleri, okul adları ve konum gibi hassas bilgilerin paylaşılması veri güvenliği açısından risk oluşturuyor. Siber suçlular bu bilgileri kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve hatta fiziksel zarar ve zorbalık için kullanabiliyor.

2. Fotoğraf paylaşmadan önce iki kez düşünün. Sevimli okula dönüş fotoğraflarını paylaşmak zararsız gibi görünse de olası sonuçların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Okul üniformalarını, sınıfları ve ev adreslerini gösteren fotoğraflar yayınlamak, çocukları istemeden de olsa risklere maruz bırakabiliyor. Gizlilik ayarlarının her zaman uygun şekilde yapılandırıldığından ve erişimin yalnızca yakın arkadaşlar ve aile üyeleri ile sınırlandırıldığından emin olunması gerekiyor.

3. Çocuklarda farkındalığı artırın. Çocuklara çevrimiçi gizliliğin ve sorumlu internet kullanımının öğretilmesi önem taşıyor. İnternetteki herkesin iyi niyetli olmadığı vurgulanarak, çevrimiçi bilgilerin paylaşılmaması hakkında farkındalık sağlayan konuşmalar yapılması gerekiyor. Çocukların, aşırı paylaşımın olası sonuçlarını anlamalarına yardımcı olan ve bilinçli seçimler yapmalarını teşvik eden yönlendirmelerin yapılması, veri güvenliğine yönelik ilk adımı sağlıyor. Çocuğunuzun dijital dünyadaki hareketlerini kontrol etmek için Bitdefender Ebeveyn Kontrolü gibi bir uygulama kullanarak sınırlamalar getirebilir ya da kişi listesini görüntüleyerek takibini sağlayabilirsiniz.

4. Gizlilik ayarlarını güçlendirin. Sosyal medya platformlarındaki gizlilik ayarlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Paylaşılan gönderilerin ve çocukların paylaştığı bilgilerin kimler tarafından görülebileceği konusunda sıkı kontroller yapılması önem taşıyor. Etiketli fotoğraflar ve gönderiler, profilde görünmeden önce onay alınmasına olanak tanıyan uygulamalardan yararlanmak, dijital ayak izi üzerinde daha iyi kontrol sahibi olunmasını sağlıyor.

5. Güçlü şifreler kullanın. Çocukların okuluyla veya ders dışı etkinlikleriyle ilgili tüm çevrimiçi hesaplar için güçlü, benzersiz şifreler kullanıldığından emin olunmalı. Özellikle uygulamalarda ve üyeliklerde iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğinin kullanılması, hesap hırsızlığının engellemesi için herkesin mutlaka başvurması gereken bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

6. Uygulamalar ve internet sitelerinden haberdar olun. Çocukların kullandığı uygulamalar ve internet siteleri hakkında güncel bilgiler edinilmesi, kişisel bilgilerin toplanmasına karşı farkındalık sağlıyor. Çocuklara erişim izni verilmeden önce bu platformların gizlilik politikalarının araştırması gerekiyor. Çocuğunuzun bu platformlarda paylaştıkları hakkında her zaman bilgi sahibi olmanız gerekiyor.

7. Çevrimiçi etkinliklerini izleyin. Çocuklarla düzenli olarak çevrimiçi deneyimleri hakkında açık bir şekilde konuşulması, ortaya çıkabilecek rahatsız edici durumlara karşı güven duygusunun geliştirilmesine yarar sağlıyor.

8. İnternet sitelerinde sanal kredi kartı kullanın. Okul için yapılan alışverişlerde bilmediğimiz uygulamalar ve internet siteleri üzerinden işlem yapılıyorsa, sanal kredi kartının kullanılması, oluşabilecek riskleri minimize ederek asıl kredi kartı hesabının korunmasına yardımcı oluyor.