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Ebebek halka arzına 3,9 milyon kişiden gelen talep sonucunda 7,7 kat talep aldı.Ebebek halka arz sonuçları açıklandı! Ebebek halka arz kaç lot verdi? tüm detaylar haberimizde.

Halka arz dağıtım sonuçları açıklandı.

Kişi başı: 5-6 lot (232 - 280 TL.)

????Katılımcı sayısı : 3.804.835 kişi.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL’den 160.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edildi.

Konuyla ilgili Ünlü Menkul Değerlerden yapılan KAP açıklaması şöyle:

"Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 46,50 TLolarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.860.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda; halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli payların 7,7 katına denk gelen 307.900.862 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,0 katı, Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14,0 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,0 katı talep gelmiştir."