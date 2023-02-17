Electronic Arts tarafından yayınlanan ve KOEI TECMO tarafından geliştirilen WILD HEARTS™, bugün itibariyle; PlayStation 5, Xbox Series X|S, EA Uygulaması, Steam ve Epic Game Store için satışa çıktı. Yeni bir tür av oyunu olan WILD HEARTS, oyuncuları fantastik bir yapıya sahip olan ortaçağ Japonya'sında, destansı bir maceraya davet ediyor. Oyuncular, Karakuri olarak bilinen karmaşık bir antik teknolojinin yardımıyla, Azuma halkının hayatını tehdit eden ve doğanın tüm gücüyle donatılmış olan Kemono adındaki dev yaratıklar ile efsanevi bir mücadeleye girişecekler.

Güneşe batmış Amaterasu şahininden Kingtusk vahşi domuzuna ve rüzgara hükmeden Golden Tempest kaplanına kadar, Kemonolar, doğanın gücünü kendi ihtiyaçları için şekillendirme yeteneğine sahipler. Kış kurdu Deathstalker ile yaşadıkları zorlu savaşın ardından eski ¨Karakuri teknolojisi¨nde ustalaşan oyuncular, bölgede dengeyi yeniden sağlamak zorundalar. Uzun yıllar boyunca atıl bir durumda kalan ve daha sonra yenilenen Karakuri teknolojisi -dev Kemonoları yenebilmeleri için- oyuncuların çevrelerini ideal avlanma alanlarına dönüştürmelerine ve şekillendirmelerine olanak tanımakta.

İster basit bir kasa, yay ve meşale Karakuri’si yaratın, ister Kemono saldırılarına karşı koymak için Fusion Karakuri'sini öğrenin, ister devasa bir seyahat Dragon Karakuri’si inşa etmek için karadan güç alın; hangi dövüş türünü benimseyecekleri ve Karakuri türlerini nasıl kullanacakları tamamen oyunculara bağlı olacak.

Oyuncular -tek kişi olarak da oynanabilen- WILD HEARTS'ın tüm platformlarda ¨çapraz oynama¨ özelliği sunması sayesinde iki kişiyle, ¨sürü avcısı¨ olarak yolculuk etme ve savaşma imkanına kavuşacaklar. Oyuncular, sürü avı sırasında savaş planlarını genişletebilecek ve özel görevlere gidebilecekler. Dünyadaki diğer avcılara katılmak veya Kemono'ları kendi başlarına devirmek de yine oyuncuların kendi insiyatiflerinde olacak.

Elbette ki bu büyük av, oyunun çıkışından sonra da sürecek. WILD HEARTS oyuncuları, önümüzdeki aydan itibaren, hiçbir ek ücret ödemeksizin bir dizi ¨oyun çıkışı sonrası¨ içerik güncellemesine sahip olabilecekler. Mart güncellemesi; yeni görevleri, yeni zırh ve silah çeşitlerini, yeni tılsımları, yeni bir emote’u, sohbet pullarını, Deeply Volatile Hellfire Laharback ve vahşi Deathstalker'ın akrabası olan yeni bir Keomono alt türünü (Grimstalker kurdu) beraberinde getirecek.

WILD HEARTS standart sürümü şu anda EA Uygulaması, Steam ve Epic Game Store ile PlayStation 5, Xbox Series X|S için kutulu ve dijital olarak satışta. Oyun; İngilizce, Japonca, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca seslendirmelere sahip.

Ülkemizdeki fiyatlandırmalar ise aşağıdaki gibi:

PC | EA Uygulaması, Steam, Epic Games:

Standart Versiyon: 1199,99 TL (EA Play ile 1080 TL)

Karakuri Versiyonu: 1599,99 TL (EA Play ile 1440 TL)

KONSOL | PlayStation 5, Xbox Series X|S:

Standart Versiyon: 1400 TL (EA Play ile 1260 TL)

Karakuri Versiyonu: 1700 TL (EA Play ile 1530 TL)

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