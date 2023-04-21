13 Nisan’da heyecan verici bir fragmanla oyuncularla buluşan, EA Originals’ın ve Ascendant Studios’un aksiyon ve büyü dolu FPS oyunu Immortals of Aveum, yepyeni, 6 dakikadan fazla oynanış görüntüsüne sahip bir video ile karşınızda!
Oynanış videosunda oyunun kahramanı Jak’ın Rasharnian güçlerine karşı olan savaşını izleyecek ve bu sırada büyü gücünün tüm etkilerini gözlemleyebileceksiniz. Mavi büyü Force (Güç), Yeşil büyü Life (Yaşam) ve Kırmızı büyü Chaos (Kaos) Jak’ın kullanabileceği üç farklı gücü temsil ediyor. Oyuncular, Jak’ı; mühürler, yüzükler, totemler ve daha fazlası aracılığıyla kişiselleştirerek çatışma stillerini kendilerine göre şekillendirebilyorlar.
Unreal Engine 5.1 ile tasarlanan ilk oyunlardan biri olma özelliğini taşıyan Immortals of Aveum, motorun son versiyonu ile gelen ¨dinamik Lumen aydınlatma¨ özelliğinden ve yüksek poligon sayılarının performansı düşürmesini engelleyen Nanite teknolojisinden faydalanıyor. Ascendant Studios’un bu güçlü motoru nasıl kullandığını stüdyonun yeni blog paylaşımında
Oyunun açıklanan PC sistem gereksinimleri de şu şekilde:*
|
PC Gereksinimleri
|
MİNİMUM
|
ÖNERİLEN
|
İşletim Sistemi
|
Windows 10 (64 bit) veya sonrası
|
İşlemci - Intel
|
Core i7-9700
|
Core i7-12700
|
İşlemci - AMD
|
Ryzen 7 3700X
|
Ryzen 7 5700X
|
Bellek
|
16GB (Çift kanal)
|
Ekran Kartı - Nvidia
|
GeForce RTX 2080 Super (8GB)
|
GeForce RTX 3080Ti (12GB)
|
Ekran Kartı - AMD
|
Radeon RX 5700XT (8GB)
|
Radeon RX 6800XT (16GB)
|
Direct X
|
Versiyon 12.1 veya sonrası
|
Sabit Disk Alanı
|
110GB (SSD önerilir)
|
Performans Beklentisi
|
1080p @ 60fps, Düşük-Orta grafik ayarları
|
1440p @ 60fps, Orta-Yüksek grafik ayarları
Immortals of Aveum, 20 Temmuz 2023’te hem fiziksel mağazalar, hem de; PlayStation 5, Xbox Series X|S, ve PC’de EA Uygulaması, Steam ve Epic Games Store aracılığıyla satışta olacak.
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