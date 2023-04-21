13 Nisan’da heyecan verici bir fragmanla oyuncularla buluşan, EA Originals’ın ve Ascendant Studios’un aksiyon ve büyü dolu FPS oyunu Immortals of Aveum, yepyeni, 6 dakikadan fazla oynanış görüntüsüne sahip bir video ile karşınızda!

Oynanış videosunda oyunun kahramanı Jak’ın Rasharnian güçlerine karşı olan savaşını izleyecek ve bu sırada büyü gücünün tüm etkilerini gözlemleyebileceksiniz. Mavi büyü Force (Güç), Yeşil büyü Life (Yaşam) ve Kırmızı büyü Chaos (Kaos) Jak’ın kullanabileceği üç farklı gücü temsil ediyor. Oyuncular, Jak’ı; mühürler, yüzükler, totemler ve daha fazlası aracılığıyla kişiselleştirerek çatışma stillerini kendilerine göre şekillendirebilyorlar.

Unreal Engine 5.1 ile tasarlanan ilk oyunlardan biri olma özelliğini taşıyan Immortals of Aveum, motorun son versiyonu ile gelen ¨dinamik Lumen aydınlatma¨ özelliğinden ve yüksek poligon sayılarının performansı düşürmesini engelleyen Nanite teknolojisinden faydalanıyor. Ascendant Studios’un bu güçlü motoru nasıl kullandığını stüdyonun yeni blog paylaşımında inceleyebilirsiniz.

Oyunun açıklanan PC sistem gereksinimleri de şu şekilde:*

PC Gereksinimleri MİNİMUM ÖNERİLEN İşletim Sistemi Windows 10 (64 bit) veya sonrası İşlemci - Intel Core i7-9700 Core i7-12700 İşlemci - AMD Ryzen 7 3700X Ryzen 7 5700X Bellek 16GB (Çift kanal) Ekran Kartı - Nvidia GeForce RTX 2080 Super (8GB) GeForce RTX 3080Ti (12GB) Ekran Kartı - AMD Radeon RX 5700XT (8GB) Radeon RX 6800XT (16GB) Direct X Versiyon 12.1 veya sonrası Türkiye'den Dünyaya "Terzi Usulü" Yazılım Sabit Disk Alanı 110GB (SSD önerilir) Performans Beklentisi 1080p @ 60fps, Düşük-Orta grafik ayarları 1440p @ 60fps, Orta-Yüksek grafik ayarları

Immortals of Aveum, 20 Temmuz 2023’te hem fiziksel mağazalar, hem de; PlayStation 5, Xbox Series X|S, ve PC’de EA Uygulaması, Steam ve Epic Games Store aracılığıyla satışta olacak.

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