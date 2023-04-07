500’ü aşkın dijital mağazayı tek çatı altında toplayan Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası e-ticarette ciroların çok büyük ölçüde düştüğünü bildirdi.

Ramazan ayı ile birlikte satışlarda canlanma olduğunun altını çizen Kayral, “Ramazan’ın ilk 10 gününde cirolarda Ramazan öncesine göre yüzde 30-35 aralığında artış gözlemledik” dedi.

Ramazan’ın ikinci yarısından itibaren bayram alışverişleri ve tatile yönelik satışlarla ciroların daha da artmasını beklediklerini ifade eden Kayral, şunları söyledi:

“Ramazan’da online satışların artmasındaki en önemli etken, mesai bitimiyle iftar arasındaki zaman darlığı. Saat 17.00-18.00’de mesai bitiyor; illere göre bir, bir buçuk saat sonra iftar oluyor. Çalışan kesim alışveriş yapacak zaman bulamıyor. E-ticarette ürün teslim sürelerinin artık bir saatin bile altına inmesi, çalışanları çok rahatlatmış durumda. Siparişlerini veriyorlar, mesai bitimi eve geldiklerinde satın aldıkları ürünler kapıda oluyor.”

ONLİNE ALIŞVERİŞLER ÖĞLE VE MESAİNİN SON 2 SAATİNDE YAPILIYOR

Ramazan’da öğle tatilleri ve mesainin son 2 saatinin, online alışverişin pik yaptığı saatler olduğuna dikkati çeken Güçlü Kayral, şöyle devam etti:

“Bu saatlerde en fazla paket servis hizmeti veren işletmeler ile market pazaryerlerinin satışları artıyor. İftarda bir saat kadar satışlar düşüyor ama sonrasında yeniden canlanıyor. İftar ile sahur arasında da satışlar yoğun. Gıda alışverişleri gündüz yapılırken, iftar-sahur arası alışverişlerde ağırlık, gıda dışı ürünlerde oluyor. Mevsim değişimi yaşanıyor. Bu yüzden tekstil ürünlerine talep yoğun. Elektronik, küçük ev aletleri, cep telefonu, bilgisayar gibi klasik online alışveriş ürünlerindeki satışlar henüz istenilen seviyede değil ama Ramazan’ın ikinci yarısından itibaren bu ürünlerin satışlarında da canlılık başlar. Deprem dolayısıyla ülkemizde dayanışma ruhu çok canlı. İnternetten yardım kolileri satışları artmıştı. Şu anda da Ramazan kolilerinin satışları artmış durumda. Ayrıca Ramazan’ın son günlerinde bayrama yönelik alışverişler, tatil, konaklama, uçak, tren, otobüs bileti alımları da yoğunluk kazanır.”

ONLİNE ALIŞVERİŞTE YÜZDE 30 TASARRUF MÜMKÜN

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, enflasyonun etkisiyle fiyatların çok yükseldiğini vurgulayarak, “Tüketici için ürün satın alırken öncelikli kriter uygun fiyat oldu. Eskiden uygun fiyatlı ürün alabilmek için saatlerce çarşı, pazar gezilirdi. Şimdi, internette en uygun fiyatlı ürünü bulmak hem çok kolay hem de zaman kaybınız olmuyor. Karşılaştırma sitelerinde en ucuz ürünü bulmak için bir iki tuşa basmak yeterli oluyor. Ayrıca Avantajix gibi ekstra para iadesi veren siteler, alışverişleri daha da ucuzlatıyor. Ücretsiz kargo seçeneğiyle market ya da alışveriş merkezine gidiş gelişte yol masrafı sıfırlanıyor. Marketler, oruçlular için ihtiyaç fazlası alışverişe yönlendirici tuzaklarla dolu. İnternetten alışveriş, bu tuzakları engelliyor. Avantajix’in araştırmasında da Ramazan’da tüm alışverişlerini internetten yapan bir tüketicinin, alışverişini çarşı, pazardan yapanlara göre yüzde 30’a yakın tasarruf yapabildiği belirlendi.” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ